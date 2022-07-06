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رد رسمي من إدارة الشباب على بيع نجم الفريق

كتب newsaفي آخر تحديث
رد رسمي من إدارة الشباب على بيع نجم الفريق

الأسبوع 1

أبها – الشباب السعودي 12 أغسطس 2022 415 مساءً واحد وعشرين استاد الأمير سلطان بن عبد العزيز

الأسبوع 2

الشباب السعودي – الصفقة السعودية 21 أغسطس 2022 550 مساءً 3 – 3 استاد الملك فهد الدولي

الأسبوع 3

الفتح – الشباب السعودي 26 أغسطس 2022 345 مساءً عشرين ملعب الأمير عبدالله بن جلوي

الأسبوع 4

الشباب السعودي – الحزم 12 سبتمبر 2022 1735 عشرين استاد الأمير فِيْصل بن فهد

الأسبوع الخامس

داماك – الشباب السعودي 17 سبتمبر 2022 345 مساءً أحد عشر استاد الأمير سلطان بن عبد العزيز

الأسبوع 6

الشباب السعودي – النهضة السعودية 23 سبتمبر 2022 525 مساءً 2 – 2 استاد الملك فهد الدولي

الأسبوع 7

الشباب السعودي – الفِيْحاء 01 أكتوبر 2022 1520 واحد وعشرين استاد الأمير فِيْصل بن فهد

الأسبوع 8

الباطن – الشباب السعودي 16 أكتوبر 2022 300 مساءً 0 – 3 ملعب نادي الباطن

الأسبوع 9

الاتحاد السعودي – الشباب السعودي 22 أكتوبر 2022 1700 0 – 2 ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية

الأسبوع 10

الشباب السعودي – الطائي 28 أكتوبر 2022 450 مساءً 3 – 0 استاد الأمير فِيْصل بن فهد

الأسبوع 11

الشباب السعودي – النصر السعودي 05 نوفمبر 2022 1450 1 – 0 استاد الأمير فِيْصل بن فهد

الأسبوع 12

الفِيْصلي السعودي – الشباب السعودي 20 نوفمبر 2022 1445 0 – 0 ملعب مدينة المجمعة

الأسبوع 13

الشباب السعودي – رائد 25 نوفمبر 2022 1640 3 – 0 استاد الملك فهد الدولي

الأسبوع 14

الشباب السعودي – التعاون السعودي 27 ديسمبر 2022 250 مساءً 3-1 استاد الملك فهد الدولي

الأسبوع 16

الشباب السعودي – أبها 08 يناير 2022 1500 أحد عشر استاد الأمير فِيْصل بن فهد

الأسبوع 15

الأهلي السعودي – الشباب السعودي 01 يناير 2022 1650 3. 4 استاد الأمير عبدالله الفِيْصل

الأسبوع 17

الصفقة السعودية – الشباب السعودي 14 يناير 2022 250 مساءً 2 – 2 استاد الأمير محمد بن فهد

الأسبوع 18

الشباب السعودي – الفتح 20 يناير 2022 310 مساءً أحد عشر استاد الأمير فِيْصل بن فهد

الأسبوع 19

حزم الشباب 05 فبراير 2022 1250 1 – 2 ملعب نادي الحزم

الأسبوع 20

الحدث – ضمك 10 فبراير 2022 1520 واحد وعشرين استاد الأمير فِيْصل بن فهد

الأسبوع 21

الهلال – شباب 17 فبراير 2022 1740 خمسون استاد الأمير فِيْصل بن فهد

الأسبوع 22

الفِيْحاء – شباب 27 فبراير 2022 540 مساءً 1 – 2 مدينة المجمعة الرياضية

الأسبوع 23

الشباب – الباطن 05 مارس 2022 1745 4 – 0 استاد الأمير فِيْصل بن فهد

الأسبوع 24

اتحاد الشباب 13 مارس 2022 545 مساءً 0 – 2 استاد الأمير فِيْصل بن فهد

الأسبوع 25

الطائي – شاب 18 مارس 2022 1600 2 – 2 استاد الأمير عبد العزيز بن مساعد

الأسبوع 26

النصر – الشباب 06 مايو 2022 1750 4 – 2 ملعب مرسول بارك

الأسبوع 27

الشباب – الفِيْصلي ١٢ مايو ٢٠٢٢ 550 مساءً 1 – 0 استاد الأمير فِيْصل بن فهد

الأسبوع 28

كبار – شباب 27 مايو 2022 1800 0 – 2 مدينة الملك عبدالله الرياضية (بريدة)

الأسبوع 29

تعاون – شباب 23 يونيو 2022 1800 أحد عشر مدينة الملك عبدالله الرياضية (بريدة)

الأسبوع 30

الشباب – الأهلي 27 يونيو 2022 1800 0 – 0 استاد الأمير فِيْصل بن فهد