رد رسمي من إدارة الشباب على بيع نجم الفريق

الأسبوع 1
|أبها – الشباب السعودي
|12 أغسطس 2022 415 مساءً
|واحد وعشرين
|استاد الأمير سلطان بن عبد العزيز
الأسبوع 2
|الشباب السعودي – الصفقة السعودية
|21 أغسطس 2022 550 مساءً
|3 – 3
|استاد الملك فهد الدولي
الأسبوع 3
|الفتح – الشباب السعودي
|26 أغسطس 2022 345 مساءً
|عشرين
|ملعب الأمير عبدالله بن جلوي
الأسبوع 4
|الشباب السعودي – الحزم
|12 سبتمبر 2022 1735
|عشرين
|استاد الأمير فِيْصل بن فهد
الأسبوع الخامس
|داماك – الشباب السعودي
|17 سبتمبر 2022 345 مساءً
|أحد عشر
|استاد الأمير سلطان بن عبد العزيز
الأسبوع 6
|الشباب السعودي – النهضة السعودية
|23 سبتمبر 2022 525 مساءً
|2 – 2
|استاد الملك فهد الدولي
الأسبوع 7
|الشباب السعودي – الفِيْحاء
|01 أكتوبر 2022 1520
|واحد وعشرين
|استاد الأمير فِيْصل بن فهد
الأسبوع 8
|الباطن – الشباب السعودي
|16 أكتوبر 2022 300 مساءً
|0 – 3
|ملعب نادي الباطن
الأسبوع 9
|الاتحاد السعودي – الشباب السعودي
|22 أكتوبر 2022 1700
|0 – 2
|ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية
الأسبوع 10
|الشباب السعودي – الطائي
|28 أكتوبر 2022 450 مساءً
|3 – 0
|استاد الأمير فِيْصل بن فهد
الأسبوع 11
|الشباب السعودي – النصر السعودي
|05 نوفمبر 2022 1450
|1 – 0
|استاد الأمير فِيْصل بن فهد
الأسبوع 12
|الفِيْصلي السعودي – الشباب السعودي
|20 نوفمبر 2022 1445
|0 – 0
|ملعب مدينة المجمعة
الأسبوع 13
|الشباب السعودي – رائد
|25 نوفمبر 2022 1640
|3 – 0
|استاد الملك فهد الدولي
الأسبوع 14
|الشباب السعودي – التعاون السعودي
|27 ديسمبر 2022 250 مساءً
|3-1
|استاد الملك فهد الدولي
الأسبوع 16
|الشباب السعودي – أبها
|08 يناير 2022 1500
|أحد عشر
|استاد الأمير فِيْصل بن فهد
الأسبوع 15
|الأهلي السعودي – الشباب السعودي
|01 يناير 2022 1650
|3. 4
|استاد الأمير عبدالله الفِيْصل
الأسبوع 17
|الصفقة السعودية – الشباب السعودي
|14 يناير 2022 250 مساءً
|2 – 2
|استاد الأمير محمد بن فهد
الأسبوع 18
|الشباب السعودي – الفتح
|20 يناير 2022 310 مساءً
|أحد عشر
|استاد الأمير فِيْصل بن فهد
الأسبوع 19
|حزم الشباب
|05 فبراير 2022 1250
|1 – 2
|ملعب نادي الحزم
الأسبوع 20
|الحدث – ضمك
|10 فبراير 2022 1520
|واحد وعشرين
|استاد الأمير فِيْصل بن فهد
الأسبوع 21
|الهلال – شباب
|17 فبراير 2022 1740
|خمسون
|استاد الأمير فِيْصل بن فهد
الأسبوع 22
|الفِيْحاء – شباب
|27 فبراير 2022 540 مساءً
|1 – 2
|مدينة المجمعة الرياضية
الأسبوع 23
|الشباب – الباطن
|05 مارس 2022 1745
|4 – 0
|استاد الأمير فِيْصل بن فهد
الأسبوع 24
|اتحاد الشباب
|13 مارس 2022 545 مساءً
|0 – 2
|استاد الأمير فِيْصل بن فهد
الأسبوع 25
|الطائي – شاب
|18 مارس 2022 1600
|2 – 2
|استاد الأمير عبد العزيز بن مساعد
الأسبوع 26
|النصر – الشباب
|06 مايو 2022 1750
|4 – 2
|ملعب مرسول بارك
الأسبوع 27
|الشباب – الفِيْصلي
|١٢ مايو ٢٠٢٢ 550 مساءً
|1 – 0
|استاد الأمير فِيْصل بن فهد
الأسبوع 28
|كبار – شباب
|27 مايو 2022 1800
|0 – 2
|مدينة الملك عبدالله الرياضية (بريدة)
الأسبوع 29
|تعاون – شباب
|23 يونيو 2022 1800
|أحد عشر
|مدينة الملك عبدالله الرياضية (بريدة)
الأسبوع 30
|الشباب – الأهلي
|27 يونيو 2022 1800
|0 – 0
|استاد الأمير فِيْصل بن فهد