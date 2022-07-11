رد رسمي من الشباب السعودي على أنباء المفاوضات مع إيكاردي

كشف عبدالله الفارس، مدير إدارة الإعلام والاتصال في نادي الشباب السعودي، عن حقيقة ما تم تداوله خلال الفترة الأخيرة حول دخول ناديه في مفاوضات مع الأرجنتيني إيكاردي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي. .

وأوضح الفارس في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن ما تم نشره بخصوص مفاوضات الشباب السعودي مع نجم باريس سان جيرمان، لتضمينه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، غير صحيح.

وكتب الفارس “بخصوص أنباء مفاوضات الشباب مع اللاعب الأرجنتيني إيكاردي، فالأخبار ملفقة ولا أساس لها، واللاعب بانيجا في إجازة وليس له دور وسيط في العقود”.

يشار إلى أن الفريق الكروي الأول لنادي الشباب أنهى الموسم الماضي في دوري المحترفين السعودي، واحتل المركز الرابع برصيد 55 نقطة.