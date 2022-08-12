رد شديد اللهجة بعد اتهام هاني شاكر بمنع كاظم الساهر من الغناء فِيْ مصر

رد اتحاد المهن الموسيقية فِيْ مصر ببيان قوي على الأنباء التي انتشرت بقوة فِيْ الأيام الأخيرة حول منع الفنان هاني شاكر من إقامة حفلات للفنان كاظم الساهر طوال العقد الماضي فِيْ أرض كنانة. .

وأصدر الاتحاد بيانا لوقف الجدل قال فِيْه “مجلس إدارة اتحاد المهن الموسيقية يبلغ جماهِيْر الشعب المصري بما يتم تداوله حاليا على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن منع النقيب والفنان السابق. هاني شاكر، أن أحيا حفل الفنان كاظم الساهر بالقاهرة، هُو تصريح مشين تماما، بل مرفوض تماما “.

وأضاف “إن مقترحات اتحاد المهن الموسيقية التي يقدمها للمجلس للبت فِيْ أي أمر يتعلق بالمسائل الفنية أو الإدارية، سواء على مستوى الجمعية العمومية أو أنشطة الاتحاد بشكل عام، يجب أن يتم عرضها على مجلس الإدارة للموافقة عليها أم لا قبل إصدارها فِيْ شكل قرار من الاتحاد العام.

وأوضحت النقابة “إن مجلس الإدارة لم يتداول قط فِيْ أي جلسة أو اجتماع لتقييد أو منع أو منع إقامة حفلات للفنان كاظم الساهر فِيْ القاهرة. الدقة فِيْ التصريحات الإعلامية التي تسيء إلَّى فنان كبير بتاريخ مشرف. ومنارة فنية يمكن للجميع أن يشهد فِيْها تقدم العمل التطوعي بإرادته، حيث حاول فِيْ السنوات الأخيرة إحداث تغيير نحو الأفضل، وتحمل العديد من عبارات النقد والإهانة وقدم استقالته.

وتابع الحكَمْ بلهجة شديدة “لا يجوز التشهِيْر به وسبه وتوجيه الاتهامات إليه بحثا عَنّْ ألقاب ترضي رغبات من يركض وراءهم بغير علم ولا ضمير، ويشارك فِيْ انتهاك حقوق الإنسان. حقوق.” الرموز الفنية للبلد والاساءة لهم “.

واختتمت النقابة بيانها “مجلس الإدارة يشكر النقيب السابق الفنان هاني شاكر على جهُوده مع مجلس الإدارة خلال السنوات الثلاث الماضية، ويطالبه بالبقاء بصحة جيدة”.

كَمْا نفى كاظم الساهر منعه من الغناء فِيْ مصر بعد عودته إلَّى مصر بعد غياب 13 عامًا، مؤكدًا أن الظروف العربية لم تكن مناسبة لإقامة حفلات فِيْ مصر خلال سنوات غيابه.