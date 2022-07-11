رد صادم من شوبير على علاء صادق .. ما القصة ومتى بدأت الأزمة

رد أحمد شوبرت الإعلامي بقنوات أون تايم سبورتس على مقطع الفيديو الذي نشرته علاء صادق على قناتها على يوتيوب.

نشر الصحفي أحمد شوبر نجم وكابتن الأهلي السابق مقطع فيديو عبر حسابهما على فيسبوك للرد على اتهامات علاء صادق.

ما أزمة شوبرت وعلاء صادق

وكان علاء صادق قد وجه اتهامات بالجملة ضد أون تايم سبورتس، وكذلك مجاملة من الزمالك على حساب الأهلي، بحسب تعليمات مباشرة عبر القناة.

وذكر صادق بعض الأسماء المنفذة لأوامر القناة، ومنهم أحمد شوبرت، مما دفع الأخير للرد.

شوبرت يدافع عن أون تايم سبورت ويرد على علاء صادق

وقال شوبرت في الفيديو “أريد الرد على عدد الأكاذيب وعدم الدقة التي رأيتها في فيديو اليوم”.

وأضاف “نحن نعمل على قناة تحظى باحترام كبير وتتيح لنا الحرية الكاملة في اختيار ضيوفنا، وبالتالي نقدم جميعًا محتوى نزيهًا مصممًا خصيصًا لمشاهدينا”.

وتابع “نعتذر عندما نخطئ ولا أحد يفرض رأيه علينا، وأعتقد أيضًا أن القامات العظيمة لنجوم سمر الذين يعملون على القناة يصعب على أي شخص إملاءها”.

موعد مباراة الأهلي والمستقبل في الدوري

كورة 360 يستعرض موعد مباراة الأهلي أمام فريق المستقبل في الدوري المصري الممتاز.

تنطلق مباراة الأهلي أمام فيوتشر يوم الثلاثاء 12 يوليو الجاري في الجولة 24 من الدوري المصري.

تنطلق مباراة الأهلي والمستقبل في تمام الساعة 900 مساءً بتوقيت القاهرة والساعة 1000 مساءً في المملكة العربية السعودية ضمن مباريات اليوم الرابع والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز،

وسيستضيف ملعب السلام وي الأهلي مباراة الفريق ضد المستقبل في ذلك التاريخ.

ستقوم قناة On Time Sports 1 ببث المباراة حصريًا على شاشتك. في التاريخ المذكور.

توج فريق المستقبل لكرة القدم بقيادة علي ماهر بكأس دوري الأندية المصرية بعد فوزه على غزل المحلة بخمسة أهداف.

نستعرض أزمة شوبرت وعلاء صادق التي حدثت اليوم في هذا المحتوى