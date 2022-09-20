رد عاجل من المعيوف.. هل يعود إلَّى السعودية فِيْ كأس العالم 2022

وأشار عبدالله المعيوف، حارس مرمى فريق الهلال لكرة القدم الأول لنادي الهلال، فِيْ الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، إلَّى حَقيْقَة عودته للمنتخب السعودي مرة أخرى، قبل انطلاق مونديال قطر 2022.

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حارس المرمى عبد الله المعيوف (35 عاما)، الذي أثار اسمه جدلا كبيرا فِيْ الشارع الرياضي السعودي، نظرا للمطالب الهائلة، بالعودة إلَّى فريقنا الأخضر قبل مونديال قطر 2022، وهُو ما يرفضه المدرب الفرنسي إيرفِيْه رينار بشكل قاطع، على حد تعبيره. ووصف نجم الهلال بأنه “الزوجة المخلوعة”.

رد عاجل من المعيوف هل سيعود للسعودية فِيْ مونديال 2022

عبد الله المعيوف، رغم انتشار الأنباء فِيْ الشارع الرياضي، عَنّْ احتمال تدخل ياسر المشعل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم لحل أزمته مع المدرب الفرنسي هِيْرفِيْ رينار، بدا يائسا من فكرة العودة إلَّى نادي كرة القدم الفرنسي. -أخضر مرة أخرى فِيْ مونديال 2022.

وتحدث عبدالله المعيوف، حارس مرمى الهلال، عَنّْ حارس مرمى المنتخب السعودي، عبر مقطع فِيْديو قصير، مع الإعلامي حمد السويليحي، كَمْا يظهر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

ورفض المعيوف التعليق أكثر على أزمته مع المدرب الفرنسي هِيْرفِيْه رينارد، مكتفِيْا برسالة واضحة على ما يبدو للمنتخب السعودي “بارك الله فِيْك يا سيدي. أنا أدعمك وإن شاء الله سنرى محمد علي”. – عويس كأحد أفضل الأشخاص فِيْ المونديال ورفع رأسه “.

يواصل عبدالله المعيوف التألق مع الهلال فِيْ موسم 2023، حيث خاض 4 مباريات فِيْ دوري روشان السعودي، دون أن تهتز شباكه أي أهداف.