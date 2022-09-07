رد عاجل من رئيس الاتحاد على تعليق عقوبة حمد الله

أبدى أنمار الهِيْلي، رئيس نادي الاتحاد، استعداده لإرسال عدة رسائل تعقيبًا على قرار مركز التحكيم بوقف عقوبة المهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله.

وكانت لجنة المحترفِيْن السعودية قد أصدرت عقوبة بحق حمدالله، بتوقيف المهاجم المغربي لمدة “4 أشهر”، فِيْ إطار مفاوضات مع الاتحاد، خلال الفترة المحمية لعقده، مع الفريق الأول للنادي. نصر.

أعلن نادي الاتحاد، منذ فترة وجيزة، عَنّْ تلقيه رسالة رسمية من المركز السعودي للتحكيم الرياضي، اليوم الأربعاء، تفِيْد بأن العقوبة التي أصدرتها لجنة المحترفِيْن بالاتحاد السعودي لكرة القدم، بحق عبدالرزاق حمدالله، قد تمت. موقوف، لذلك يحق للاعب المشاركة مع الفريق من المباراة القادمة.

اقرأ أيضا …

بعد تعليق الحكَمْ، غادر حمدالله متوجهاً إلَّى القصيم

الصورة | أول رد للحمد الله بعد تعليق العقوبة

وأنمار الهِيْلي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين المصغر “تويتر”، نشر اليوم الأربعاء، المهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله مرتديًا قميص الاتحاد، معلقًا “عَنّْدما يكون لمؤسسة رياضية عادلة درجات عدة من التقاضي، فريق قانوني يعمل بالنادي وحكام قانونيين بمركز التحكيم الرياضي السعودي، شكراً لكَمْ جميعاً على قبول طلبنا بوقف الحكَمْ بحق القائد عبدالرزاق حمدالله “.

وأضاف رئيس الاتحاد فِيْ كلمته بشأن تعليق عقوبة الحمد الله “قرار مركز التحكيم يؤكد البحث عَنّْ العدالة بإصدار قرارات فِيْ مختلف درجات التقاضي فِيْ نظامنا الرياضي”.

أنظر أيضا..

رسمياً … مركز التحكيم يوقف الحكَمْ على الحمد الله