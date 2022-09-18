رد فعل عادل إمام بعد معرفته بانتشار شائعات إصابته بالزهايمر

كشف المنتج عصام إمام، شقيق الفنان عادل إمام، عَنّْ رد فعل الزعيم بعد علمه بانتشار شائعات عَنّْ مرض الزهايمر فِيْ الساعات القليلة الماضية، والتي أثارت قلق الجمهُور، ولدت لاحقًا توجهاً على مواقع التواصل.

قال المنتج المصري إن عادل إمام ألقى باللوم عليه فِيْ الحديث عَنّْه فِيْ وسائل الإعلام وكذب الشائعات المتكررة، لكن عصام إمام أخبره أنه عَنّْدما يتعلق الأمر بشائعات عَنّْ إصابته بمرض الزهايمر فعليه الرد.

وأوضح أن عادل إمام أخبره بعد سماعه هذه الشائعة “ماذا تقول لو قتلواني 5 أو 6 مرات من قبل” أعَنّْي، لن يكون الأمر مختلفًا كثيرًا “.

عصام إمام القائد بصحة جيدة

وكان عصام إمام قد أكد أن “الزعيم” بصحة جيدة ويقضي فترة نقاهة فِيْ الوقت الحالي، ردًا على تصريحات الوسيلة الإعلامية محمد الباز، التي أكدت أن عادل إمام يعاني من أعراض مرض الزهايمر ولن يعود مؤقتًا ؛ لأن صحته لا تسمح بذلك.

وقال المنتج فِيْ تصريحات لوسائل الإعلام خلال الساعات الماضية “كل ما ذكره محمد الباز خطأ. لا أعرف لماذا قال ذلك، وقد ادعى سابقًا أن حالته الصحية كانت حرجة، وثبت أيضًا أن هذا غير صحيح. لا اعرف ماذا يريد محمد الباز “.

ولفت إلَّى أن عادل إمام يمر بفترة راحة وطمأنينة، مشيرا إلَّى أنه فِيْ حال نفاد أو دخوله المستشفى لن تخفِيْ الأسرة الأمر وسيكون ذلك معروفا للجميع بغض النظر عَنّْ الإشاعات التي ترددت عَنّْهم. يؤثر سلبًا على القائد وعائلتك وأصدقائك وأحبائك.

وأوضح عصام إمام أن البحث عَنّْ الترند هُو ما يدفع الكثيرين لالتقاط أخبار عَنّْ شقيقه عادل، قائلاً “إنه فِيْ ما سئمنا من الشائعات ونرد عليها، كل هذا بسبب الاتجاه”.، الكل يريد أن يرى صيحة، عادل كامل، الحمد لله وهُو طيب “.

محمد الباز عادل إمام يعاني من أعراض الزهايمر

كَمْا صرح الصحفِيْ محمد الباز بأنه “عَنّْدما يقال إن عادل إمام قد اعتزل العمل الفني فلن ينقصه شيء، وللمعجبين به الحق فِيْ معرفة حالته الصحية”، مؤكدا أنه علم بذلك. من الأشخاص الذين يعانون من بعض أعراض مرض الزهايمر.

وأضاف “علينا أن نحترم تجربته وسنّه، ولا نثقله بأشياء لا تطاق. لا شيخوخة ولا مرض يمثل نقصًا، وعادل إمام ليس ملكًا لهم، بل ملكًا للجمهُور”.