رد فعل غريب من أليو ديانج بعد هدفه في شباك المقاصة

نجح الدولي المالي عليو ديانج، نجم فريق الأهلي، في تسجيل الهدف الأول للمنتخب الأحمر في إقصاء المرمى المصري للمباراة بين الفريقين حاليا في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف عليو ديانج في الدقيقة 23 من المباراة بتسديدة رائعة من على مشارف منطقة جزاء الفيومي.

كان رد فعل ديانج غريبًا بعد هدف الأهلي الأول ضد مصر المقاصة.

ورفض لاعب الأهلي الاحتفال مع زملائه وظهرت على وجهه علامات حزن وغضب رغم تسجيله الهدف الأول لفريقه في شباك الفيومي.

وهذا هو الهدف الثالث للاعب المالي للأهلي هذا الموسم.

وأكدت تقارير صحفية موافقة الأهلي على رحيل أليو ديانج إلى نادي النصر السعودي، بشرط تلبية طلبات النادي المالية.

يشار إلى أن الأهلي يحتل المركز الثالث في جدول الدوري المصري برصيد 51 نقطة.