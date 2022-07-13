رد فيوتشر على اتهامات “تفويت” مباراة الأهلي

علق أحمد شوبرت، نائب رئيس نادي المستقبل، على الاتهامات الموجهة لناديه بتغيبه عن مباراة الأخير مع النادي الأهلي في منافسات الدوري المصري الممتاز.

وقال شوبرت في تصريحات متلفزة “الأهلي ناد كبير لا يحتاج للفشل في أي ناد ويعرف كيف يفوز”.

وأضاف شوبرت في تصريحاته “الأهلي حقق نتائج رائعة هذا الموسم منها الفوز على الزمالك بخمسة أهداف والهلال السعودي بأربعة أهداف والإسماعيلي بأربعة أهداف أيضًا”.

وتابع “الأهلي ظهر اليوم بمستوى متميز مع ريكاردو سواريس، وهو من أجمل مباريات المارد الأحمر منذ فترة طويلة”.

الأهلي يفوز على فريق المستقبل بأربعة أهداف دون رد على ملعب الأهلي وي السلام، في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري العام.

وسجل أهداف الأهلي محمد مجدي قفشة في الدقيقة 23 وعلي معلول في الدقيقة 41 من ركلة جزاء.

وأضاف محمد مجدي قفشة الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع، فيما سجل الهدف الرابع أحمد عبد القادر.

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز على المستقبل

ويواجه الأهلي نظيره بيراميدز السبت المقبل 16 يوليو في الجولة 25 من الدوري المصري

يستضيف “الدفاع الجوي” مباراة الأهلي والأهرامات في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة والساعة 10 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 48 نقطة من 22 مباراة

بيراميدز في المركز الثاني برصيد 50 نقطة، والمستقبل في المركز الرابع برصيد 39 نقطة.