رد قاطع من أهلي جدة على العروض المقدمة لضم غريب

قررت إدارة النادي الأهلي جدة، برئاسة ماجد النفيعي، موقفها من العروض المقدمة لخروج عبد الرحمن غريب، أول لاعب في فريق كرة القدم بالنادي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشار الإعلامي الرياضي إلى أن إدارة النادي الأهلي جدة عقدت اجتماعا مع جراح الظفيري الوكيل التجاري لعبد الرحمن غريب أول لاعب في فريق كرة القدم بالنادي.

وأوضح أن إدارة نادي الأهلي جدة التزمت لعبد الرحمن غريب، للفترة المقبلة، خلال لقاء مع جراح الظفيري وكيل اللاعب.

تلقى عبد الرحمن غريب العديد من العروض للانضمام إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

يشار إلى أن أول فريق كرة قدم لنادي الأهلي جدة، هبط إلى منافسات الدوري الأصفر الموسم المقبل.