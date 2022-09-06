رد قانوني على طلب الهلال ة حكَمْ قضية كنو والنصر لتجنب “الربا”

تحدث المستشار القانوني الرياضي أحمد الأمير، صباح اليوم الثلاثاء، عَنّْ طلب مجلس إدارة نادي الهلال ة حكَمْ مركز التحكيم فِيْ قضية النصر واللاعب محمد كنو. .

وأعلنت غرفة تسوية المنازعات، فِيْ مايو الماضي، إيقاف كانو لمدة “4 أشهر”، فِيْ إطار تجديد عقده مع الفريق الكروي الأول لنادي الهلال، رغم توقيع منافسه النصر، بعد دخوله الفترة الحرة، بغرامة قدرها 20 مليون ريال.

قدمت إدارة الهلال، أمس الاثنين، طلباً لة حكَمْ مركز التحكيم الصادر فِيْ قضية كنو، حيث تضمن حكَمْاً صريحاً ومحظور “الربا”، لافتة إلَّى أن المركز، فِيْ أحد أحكامه السابقة ضد وكان نادي الفِيْصلي قد قرر عدم جواز الحكَمْ بالربا، بحسب وسائل الإعلام أحمد العجلان.

اقرأ أيضا …

الفِيْفا يستجيب. هل يشارك محمد كنو مع الهلال ضد الزمالك

صدمة “ضربت” الهلال فِيْ قضية كنو … أغرب مفاجآت عام 2022

وكتب المستشار القانوني الرياضي أحمد الأمير، عبر حسابه الشخصي بموقع التدوين المصغر “تويتر” “للتوضيح، حصلت قضية كانو على تعويض مالي مقابل فسخ عقده مع النصر، وطالب الفِيْصلي بذلك متأخرًا. فرض غرامات على النصر بسبب تأخره فِيْ دفع المبلغ.

وتابع المستشار القانوني “غرامة التأخر فِيْ السداد، والتي إذا اشترط الدائن أو فرض على المدين أن يدفع له مبلغاً من المال، غرامة جزائية محددة إذا تأخر السداد فِيْ المَوعِد المحدد بينهما، فهِيْ غرامة جزائية. شرط باطل، ولا يجوز، سواء الشرط هُو البنك أو غيره، لأن هذا ربا! ”

وأضاف أحمد الأمير “عوضا عَنّْ الأضرار، تعويض المتضرر المدعي تعويضا له عَنّْ الأضرار التي تسبب بها شخص آخر أخل بواجبه. ويقضي القانون بدفع تعويضات عَنّْ الأضرار التي لحقت به”. شخص بسبب عدم سداد الطرف الآخر فِيْ عقد مبرم بينهما يمكن للطرفِيْن تحديد قيمة التعويض الذي يستحقه المتضرر فِيْ حالة الإخلال بالعقد.

أنظر أيضا..

عاجل التطور .. حكَمْ الربا ينقذ الهلال فِيْ قضية كنو