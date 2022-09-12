رد قوي لحارس الهلال.. المعيوف يبرر سبب عدم استدعاءه لمعسكر الأخضر

وجه عبد المعيوف حارس مرمى الفريق الأول لنادي الهلال لكرة القدم، رسالة شكر وتقدير لجميع الجماهِيْر السعودية التي تطالب بتواجدها ضمن قائمة المنتخب السعودي فِيْ مونديال قطر 2022.

أعلن المدرب الفرنسي، هِيْرفِيْ رينارد، دعوة 26 لاعبا إلَّى القائمة الرسمية للمباراة الودية ضد الإكوادور والولايات المتحدة الأمريكية فِيْ مدينة أليكانتي الإسبانية، استعدادا لكأس العالم التي تنطلق فِيْ قطر. نوفمبر المقبل.

وشهدت قائمة المنتخب السعودي لكرة القدم، على مستوى الغياب، عدة مفاجآت، منها إقصاء عبد الرحمن غريب نجم النصر، وعبد الرحمن العبود جناح الاتحاد، إضافة إلَّى عبد الله العبد. – معيوف حارس الهلال.

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وقال عبدالله المعيوف فِيْ تصريحات متلفزة على قناة “SSC” “الكل يقول نريد عبدالله المعيوف لكنني لن أطرح موضوع انضمام الخضر السعودي فِيْ مونديال ولا أريد الحديث. عَنّْ ذلك “.

وتابع حارس مرمى الهلال الكبير “مدرب المنتخب لديه قناعاته وخياراته، ولن أفرضها أو أفرضها على نفسي، قد يكون لديه نظرة أو فكرة تعَنّْي أكثر من سبب”. لن أجبره على فعل أي شيء إن شاء الله ربنا يساعد الفريق “.

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يشار إلَّى أن المنتخب السعودي سيعسكر فِيْ مدينة أليكانتي الإسبانية فِيْ الفترة من 17 إلَّى 27 سبتمبر، لمواجهة الإكوادور وأمريكا، فِيْ إطار الاستعدادات لكأس العالم التي تأهل إليها الأخضر، فِيْ مجموعة بولندا. والأرجنتين والمكسيك.