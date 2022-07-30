رد قوي من إبراهيم سعيد على سخرية جماهير الزمالك

رد إبراهيم سعيد نجم الأهلي والزمالك السابق، على جماهير القلعة البيضاء، بعد أن سخر منه بنشر صورة له من أحد مقاطع الفيديو التي نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب إبراهيم سعيد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك “هل تتخيل أنهم التقطوا صورة الفيديو الخاص بوفاة والدي وفعلوها لي ولكم بنفس الطريقة، وأنا آسف على أقرب مال لكم . وعيش نفس اللحظة ونفس الظلم رحمك الله يا أبي العزيز “.

سخر جماهير الزمالك من إبراهيم سعيد، بعد دعمه للنادي الأهلي، بالإضافة إلى السخرية من المشاجرة التي حدثت بين أحمد سيد زيزو ​​ومحمود عبد الرازق شيكابالا، في تدريب القلعة البيضاء، بحسب تأكيده.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن أحمد سيد زيزو ​​اختلف مع شيكابالا في تدريب جماعي للفريق.