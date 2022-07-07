رد ناري من إنبي على توقيع إيبوكا للزمالك

علق أيمن الشريعي، رئيس مجلس إدارة نادي إنبي، على الأنباء المتداولة في الساعات الأخيرة عن توقيع مسؤولي الزمالك للمهاجم النيجيري جون إيبوكا مهاجم المنتخب النفطي، تمهيدًا لإدراجه في الموسم الجديد. .

وأكد رئيس شركة إنبي في بيان صحفي “نتطلع بالفعل للاستثمار في إيبوكا، لكن كل الشائعات حول انتقاله للزمالك غير صحيحة، حيث لم يدخل نادي الزمالك في أي مفاوضات معنا حتى الآن لضمه. . . “

وأكد الشريعي أن “التعاقد مع أي لاعب في النادي لأي فريق آخر لا قيمة له، باعتبار أن اللاعبين ملزمون بعقود ممتدة معنا”.

وبشأن وجود عروض إماراتية لتضمين اللاعب، قال رئيس شركة إنبي “بالفعل تلقينا مفاوضات من أندية إماراتية للاستفسار عن اللاعب، لكنهم لم يتحدثوا إلينا بشأن التعويض المالي، الأمر كان رأينا في الاحتمال”. من رحيله أم لا.