رد ناري من الجارحي على تهميش دوره في الأهلي

وعلق محمد الجارحي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، على الأنباء المتداولة عن تهميش دوره خلال اجتماعات مجلس الإدارة.

وكتب الجارحي عبر حسابه على فيسبوك “أنا الآن داخل النادي الأهلي وأشارك في اجتماع مجلس الإدارة برئاسة الكابتن الخطيب”.

وأضاف “أؤكد أن هذه الاتهامات باطلة ولا أساس لها”.

وأوضح “ليست هذه هي الطريقة التي تدار بها الأمور في مؤسسة بحجم النادي الأهلي، وفي مجلس إدارة يشرفني أن أكون عضوا فيه”.

ولفت إلى “أنها تضم ​​الزملاء الأعزاء، كلهم ​​من ذوي المكانة المحترمة، كل في موقعه وعلى رأسهم النقيب محمود الخطيب”.

قدم محمد الدماطي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، طلبًا لاتحاد الأندية بعد خسارة الأحمر أمام بيراميدز في وقت سابق.

وخسر الأهلي أمام نظيره بيراميدز بهدفين في المباراة التي جمعتهما مساء السبت.

وكتب الدماطي عبر حسابه على “فيسبوك” “لأول مرة منذ خمس سنوات تحدثت وأنا عضو في المجلس ولكن بلغتي الحالية فقط لأن الصدق يجبرني على ذلك”.

وتابع “أعرف سيل النقد الذي سيهبط علي، والنقاد يعلقون على الجانب الفني الذي أثق بإذن الله أنه بمرور الوقت بالتأكيد سيتم إصلاحه”.

وتابع “لدي ثقة كاملة في التعامل مع الكرة لتجاوز الصعوبات، لكن فكرة أنني عشت طوال حياتي في الملعب تجعلني أقول كلمتين دولتين”.

وأكد “من الضروري إعادة النظر في ة سريعة لنظام التذاكر الجماعية، لا نظام تحديد المشجعين ولا أسعار التذاكر بسبب تدخل نوعية جمهور زمان الأهلي”.

وتابع “وليست فئات الناس الذين يحبون الأهلي وكرة القدم بجدية، علينا أن نخفض سعر الدخول إلى 25 جنيهاً، حتى يأتي كل من يصل إلى الملعب ليأكل شيئاً يدفع لباسه مرتين”. . “

وتابع “بعبارة أخرى اللعبة ستكون قيمتها 75 جنيهًا على الأقل، وهذا يبرئ من يتقاضون رواتب 3 و 4 آلاف جنيه شهريًا، يمكنهم الذهاب إلى 3 ألعاب على الأقل شهريًا”.

ولفت إلى “خلافا الآن للحزب الذي يدخل ما لا يقل عن 150 جنيها، يعود نظام الحجز إلى الساعة، من مقدمة نقاط بيع النادي”.

وأوضح “جميع شركات الاتصالات ليست رعاة، فهي تشتري فقط ببطاقة ورقم هاتف، ويتم إجراء استشارة أمنية”.

وتابع “إذا كانت هناك مشكلة في التذاكر، فأنت تقف عند البوابة مثل أوروبا، والملاعب مفتوحة بكامل طاقتها”.

وأضاف “نحن مصر، ونعلم أننا بأمان بأي رقم وفي أي وقت. ولا توجد دولة في المنطقة تتمتع بربع استقرارنا الأمني”.

ويشير “إذا شعرت بأني مقصور في شيء ما، فأنا لا أرى أن الملعب يقتصر على مجموعة معينة”.

وعن ما حدث عام 2011 قال “ربط كرة القدم بالسياسة خطأ لن يتكرر مرة أخرى إن شاء الله”.

“لا أحد في المقام الأول يمكن أن يفكر في زعزعة الاستقرار الذي حققناه بعد معاناة رهيبة”.

“إذا كان شخص ما في حالة حب ولكنه يفكر في الدخول في سياسة أخرى، فإن بقية الجمهور سيكونون هم من يلتزم الصمت، ولا حتى الأمن”.

وختم عظمة النادي الأهلي مستمدة من شخصية جماهيره، جمهوره جمهور الملعب.