رد ناري من المقاولون على “اتهام” أحمد علي بتعمد إضاعة ركلة الجزاء أمام الزمالك

رد محمد عادل المشرف على فريق نادي المقاولون العرب لكرة القدم، على الاتهامات الموجهة لأحمد علي، أول لاعب كرة قدم، بتعمد إهدار ركلة الجزاء ضد الزمالك.

فاز الزمالك على المقاولون العرب 1-0 في المباراة التي جمعت بينهم ظهر أمس، على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة 24 من مسابقة الدوري.

أضاع أحمد علي ركلة جزاء خسرها لفريق المقاولون، بعد أن نجح محمد عوض، حارس النقطة البيضاء، في صده.

وكان محمد عودة المدير الفني لفريق المقاولون قد أعلن عن معاقبة أحمد علي مهاجم الفريق بسبب إهداره ركلة الجزاء بالتبديل خلال المباراة.

وقال عادل للموقع الرسمي لنادي المقاولون “البعض أساء فهم تصريحات المدرب محمد عودة، مشيرا إلى أن تصريحات الأخير تتعلق بسياسة الجهاز الفني وليس بلوائحها”.

وأضاف “أحمد علي من العناصر المخلصين والمثابرين، ولا نقبل أي تلميحات عن نيته إضاعة ركلة الجزاء أمام الزمالك”.

وختم “المدرب امتدح أحمد علي ومستواه، ولا نقبل أن يكون لاعبي المقاولين هدفا لحملات أو اتهامات خاطئة، وننتظر رد اتحاد الكرة على الأخطاء الفادحة”. التحكيم في مباراة الزمالك. . “