رد ناري من كيروش على تحريض المدربين لعدم التعاقد مع منتخب مصر

علق البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني السابق للمنتخب المصري، على الاتهامات الموجهة إليه لتحريض المدربين على عدم تكليف اتحاد الكرة بتدريب المنتخب المصري.

وقال كيروش في بيان صحفي “بالنسبة لعلاقي مع الاتحاد المصري، فكل ما هو على المحك أنهم يحاولون عدم دفع مستحقاتي المالية.

وسلط الضوء على “تحريض المدربين ضد مصر هل تعتقد أن حياتي فارغة

وأكد كيروش أن هذه الأنباء خاطئة، فهي قادمة من بعض الأشخاص الذين يتسرب إليهم الاتحاد المصري لكرة القدم، لكنها أنباء كاذبة.

من جهة أخرى، رفض كارلوس كيروش التعليق على خبر عرض لقيادة المنتخب العراقي في الفترة المقبلة.

ووردت أن كيروش كان يتواصل مع المدربين المرشحين لقيادة المنتخب المصري، ونصحهم بعدم قبول المهمة، بسبب خلافاتهم مع اتحاد الكرة.

وكان اتحاد الكرة قد قرر في وقت سابق إقالة إيهاب جلال من منصب المدير الفني للمنتخب المصري، بعد أن لعب 3 مباريات مع الفراعنة.