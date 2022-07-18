رد ناري من محمد فاروق على عدلي القيعي

ورد الوسيط محمد فاروق على انتقاداته بشأن رحيله المبكر عن النادي الأهلي واحترافه في تركيا من أجل المال.

وقال محمد فاروق، متحدثا خلال برنامجه التلفزيوني، إنه حزين للوضع الفني الذي وصل إليه فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي.

وتابع “ما تردد عن رحيلي عن الأهلي للاختراق في تركيا من أجل تعويض مالي غير صحيح على الإطلاق”.

وأكد “أنا ابن أبناء النادي، ولا يجوز أن تقدم بعض العطاءات لمواهبتي”.

وأوضح أنه ترك النادي الأهلي للدوري التركي بموافقة القلعة الحمراء.

وتابع “عدت للفريق مرة أخرى بعد تدخل صالح سليم وما تردد عنه غير صحيح وخطأ تماما”.

رد قاسي من محمد فاروق على منتقديه لن يعلمني احد ان احب الاهلي فكيف ومن يقول انا مش ابنا الاهلي لا يعرفون#مبارك – #TeNTV @لعبة كرة القدم pic.twitter.com/hPXWjIK179

– TeN TV (TeNTVEG) 17 يوليو 2022

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

يستعد الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي لمواجهة نظيره الزمالك في نهائي كأس مصر العام الماضي.

ويلتقي الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي نظيره الزمالك الخميس المقبل 21 يوليو.

وتقام المباراة على استاد القاهرة الدولي، في مباراة تحديد بطل كأس مصر.