رد ناري من محمد فضل على أمير مرتضى بخصوص عقوبة كهربا

علق محمد فضل نجم النادي الأهلي وعضو اللجنة الخمسية المؤقتة في الاتحاد المصري السابق، على تصريحات أمير مرتضى بشأن أزمة الكهرباء.

قال أمير مرتضى منصور المشرف العام لكرة القدم بنادي الزمالك إن الكهرباء خسر قضيته في “الفيفا” والملعب الرياضي.

وأضاف أن الزمالك رفض جميع الحلول الودية وأصر على دفع رسوم النادي للاعب على الفور.

وتابع “ما حدث سيكون درسًا لأي لاعب قبل أن يهرب من ناديه، ولأي نادي يحاول دفع أي لاعب للهرب”.

ويشير أمير في تصريحاته للنادي الأهلي، وهو ما يرد عليه محمد فضل خلال الدراسة التحليلية لمباراة الزمالك والمقاولون العرب.

أكد محمد فضل أن النادي الأهلي ليس جزء من أزمة محمود كهربا ولا يتأثر بحجم المال.

إيقاف التشغيل

فرض الاتحاد الدولي لكرة القدم، الفيفا، الإيقاف لمدة 6 أشهر على لاعب الأهلي محمود عبد المنعم الكهرباء بسبب أزمته مع الزمالك.

قررت المحكمة الرياضية غرامة كهربة لاعب الأهلي بمليوني دولار لصالح نادي الزمالك.

ستدفع شركة كهربا فائدة على المبلغ بنسبة 5٪ اعتبارًا من 20 يونيو 2022 حتى تاريخ السداد الكامل للغرامة.

الكهرباء يوقف 6 شهور لحين تسديد غرامة 2400.000 دولار لصالح الزمالك