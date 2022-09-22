رد ناري من مدرب المغرب على تصريحات حمد الله

علق وليد الركركي، مدرب المنتخب المغربي، على تصريحات لاعب الاتحاد عبد الرزاق حمدالله بخصوص استبعاده من تشكيلة المنتخب المغربي.

واستبعد حمدالله من حسابات المدرب الوطني وليد الركركي واستبعد من القائمة رغم تعليق قرار إيقافه من قبل المركز السعودي للتحكيم الرياضي.

وقال ريكراكي فِيْ بيان صحفِيْ “لن أؤذي أي لاعب بمن فِيْهم حمدالله. لقد جئت للفريق بنية صافِيْة، وخلال المؤتمر الأخير كان هناك صحفِيْون كبار وقلت إنهم سيفهمون لغتي”.، ولم أقل إنني لم أتصل بحمد الله لأنه لم يلعب.

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وأضاف مدرب المغرب “اتصلت بحمد الله، على عكس ما حدث للمدربين السابقين الذين لم يتواصلوا معه، وأخبرته أنه تم إيقافه لمدة 4 أشهر، وأنه لا بد من العثور عليه”. إصلاح لذلك، وقبل الكشف عَنّْ القائمة بثلاثة أيام، تم حل المشكلة، ولم يتحدث أحد عَنّْدما لعب ولم يسجل.

وتابع لاراكي “قلت إن استبعاد الحمدالله كان خياري، وهناك 3 مهاجمين أريد أن أتبعهم، وقلت الحمد الله عليكَمْ الاستمرار فِيْ العمل والتسجيل، والضغط علي لاستدعائه، وبعد ذلك نحن” سترى الخيارات التي ستكون متاحة “.

وأضاف “سأستدعى اللاعبين الذين سيساعدوننا فِيْ المونديال. الفريق لم يتوقف أبدا عَنّْ أي لاعب. زياش غاب لفترة طويلة، والفريق تأهل لكأس العالم. “

واختتم حديثه “لم أر ما قاله حمدالله، لكنني سمعته. أريده أن يكون فِيْ المستوى حتى يشعل المنافسة داخل المنتخب الوطني”.

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