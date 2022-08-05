رد ناري من مرتضى منصور على بيان الأهلي

ورد المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على بيان الأهلي الصادر عقب أحداث مباراة فاركو.

وطالب النادي الأهلي برحيل لجنة الحكام وقرار الانسحاب من السوبر والكأس.

وقال مرتضى في تصريحات نقلتها قناة الزمالك “الزمالك هو الفريق الذي عانى من أشد الظلم التعسفي منذ 50 عامًا، لكن الأهلي يعلن اعتزاله لهدف دخيل”.

وأضاف “سبب ما يحدث في الأهلي هو الخطيب الذي أصر على استكمال الموسم الأخير من مسابقة الدوري”.

وتابع “مثلما يفعل الآن عندما دخل في صراع مع شركة يونايتد ميديا ​​، حتى انسحب من إدارة قناة الأهلي”.

وتابع “ممنوع على إدارة الأهلي تضليل الجماهير والتحريض ضد المنظمة الرياضية ولجنة التحكيم”.

وتابع “الزمالك يحترم التحكيم رغم أنه الأكثر تعرضًا للظلم. مباراة فاركو في حال فوز الأهلي لن تتوج بالدوري، لكن مستوى الأهلي سيء أساسًا”.

وختم “الأهلي خسر كل بطولاته هذا الموسم ولم يفز بشيء سوى السلة، لأن الزمالك لم يشارك في المركز الأول، والمشكلة هي الخطيب نفسه”.

وكان الأهلي قد قرر استكمال مسيرته في الدوري المصري الممتاز مع لاعبيه الشباب.