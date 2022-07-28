رد ناري من ميدو على هجوم قناة الأهلي ضده

علق الصحفي أحمد حسام ميدو، على الانتقادات التي وجهها إليه بعض الإعلاميين على قناة النادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة.

وتعرض ميدو لانتقادات بعد تعليقه على أداء بعض لاعبي الأهلي وعدم لياقتهم للعب مع المارد الأحمر.

وقال ميدو في تصريحات عبر برنامجه التلفزيوني “فريق الأهلي أكد صحة كلامي بعد أن انتقدت جودة بعض لاعبي الفريق”.

وتابع “مستوى حسام حسن لا يؤهله لقيادة هجوم الأهلي، خاصة في ظل كثرة الفرص التي فشل في تسجيلها”.

وعن مباراة الأهلي ومصر، قال إن الأداء الذي ظهر فيه الأحمر لم يؤهله للمنافسة في مسابقة الدوري المصري هذا الموسم.

ولفت إلى أن “لاعبي الأهلي كانوا يضيعون الوقت أمام المقاصة وهو أمر غريب للغاية”.

نجح الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي في تحقيق فوز صعب على حساب مصر المقاصة بهدف واحد في اليوم السابع والعشرين من مسابقة الدوري.