رد وزير التربية والتعليم على الخطاب المتداول بشأن نتائج الصفين الأول والثاني الثانوي

أعلن طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، مساء الأحد ، عن الخطاب المتداول بشأن نتائج الصفين الأول والثاني من المرحلة الثانوية للعام الدراسي الماضي 2021-2022.

وكتب طارق شوقي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، التصريحات التي أعلنت أنها توضيح نهائي لنتائج الصفين الأول والثاني من المرحلة الثانوية.

خطاب نتائج السنة الأولى والثانية

وقال طارق شوقي إن هذه خطابات داخلية بالكامل ، مؤكدًا أن صياغة مثل هذه الرسائل مفهومة من قبل مجموعة الإحصاء ، ولا تستهدف غير المتخصصين أو الجمهور.

وشدد على أن هذا ليس بيانا إعلاميا ، بل خطابا داخليا ولا ينبغي مخاطبته خارج حدود الوزارة ، وليسوا ملزمين بشرح ذلك لأنه لا ينبغي مخاطبته خارج الوزارة.

ثانياً ، أضاف إلى كلمة ترجع كلها إلى عدد من الطلاب حجبت نتائجهم ، لأسباب استدعت مراجعة فنية وقانونية ، وعددهم أقل من 20 ألف طالب.

وتابع ، عند انتهاء المراجعات ، يشرح هذا الخطاب الداخلي لموظفي الوزارة في الميدان ، وليس لعامة الناس ، كيفية التعامل مع هذه الفئة فقط.

وأوضح أنه لا يوجد شيء مثل الشخص الذي لا يحصل على درجات نجاح سيكون ناجحًا كما يفهمه بعض الناس أو يريدون فهمه.