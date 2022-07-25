رزان مغربي هكذا أحضر لشخصية بديعة مصابني.. وتمنيت تغيير صفة بوالدتي ولكن

فتحت الفنانة اللبنانية رزان مغربي قلبها على “الفوشيه”، وتحدثت عَنّْ عملها الفني الجديد، خاصة تحضيراتها لمسلسل “البكاء يضحك” من خلال شخصية بديعة مصبني، وكذلك مقطع فِيْديو جديد، وله العديد من التصريحات. عَنّْ حياته الشخصية ورؤيته لبعض مواقف الحياة.

* من الذي رشحك للعب دور بديعة المصبني فِيْ مسلسل “البكاء يضحك”

جاء الترشيح من هشام سليمان من الشركة المتحدة، وأشاد بالاختيار المخرج المصري محمد فاضل وكاتب المسلسل محمد الغيطي.

* ما هُو شعورك عَنّْد تقديم الدور .. هل تمت الموافقة عليه بدون تردد أم لديك فكرة ولأن

– بصراحة أخشى أن أجسد دور بديعة المصبني، لكن عَنّْدما التقيت بالفريق والفنان الكبير عمرو عبد الجليل الذي سيجسد شخصية نجيب الريحاني، شعرت بإحساس بالراحة والهدوء بسبب الأسرة الفنية الموجودة.

فِيْ الحَقيْقَة لقد أحببت الدور حقًا لأن بديعة المصبني بدأت فِيْ سوريا ولبنان وتألقت فِيْ مصر والعالم أجمع. هِيْ راقِصَّة مبتكرة وذكية وذكية تركت بصمتها وقادت أجيالاً من الراقصين. كانت تمتلك “كازينو” وكان لها الكثير من الأبعاد والدراما فِيْ حياتها، وتلك الدراما هِيْ ما يصنع النجاح، حيث وقفت مع نجيب الريحاني ووقفت بجانبها.

فِيْ فترة كانت هناك أحداث كثيرة فِيْ مصر مع الحرب العالمية وحضوره القوي بالسلطة من خلال الكازينو الذي اشتهر به وكذلك طفولته المضطربة وحبه للفن واختراعه للرقصات الخاصة وإدخال الأجنبي. ترقص بالشرقية وتميزها فِيْ رقص الساجات او النجف فهِيْ حنونه مع الجميع وساحرة مع الرجال وعَنّْدما تكون لديها عقل فضلا عَنّْ الشكل فضلا عَنّْ كونها متنوعة وقوية ورقية. . إنه لأمر رائع، وهذه هِيْ المرة الأولى التي ألعب فِيْها شخصية عامة.

* كَيْفَ تستعد للدور

– من خلال القراءات والمتابعات المتعددة لجميع مقابلاتها على اليوتيوب، والجلسات مع محمد فاضل ومحمد الغيطي، والاستجواب الدؤوب، وكذلك البحث عَنّْ قصتها، وكَيْفَ كان لها تأثير على الحرب و كانت لها علاقة مع الإنجليز والألمان، حيث كانت مصر لاعباً رئيسياً وتشكل الحكومات فِيْ هذا الوقت فِيْ السنوات من 1910 إلَّى 1920، الفِيْلم كانت فنانة للرقص فقط، لكنها أسست الكازينو ومنهاجاً ​​للفن. . وانها فِيْ سن الشيخوخة كانت جميلة وترقص ايضا وتحب الغناء وكان عقلها حاضرا ولباقا.

* المصنفات التي تخص شخصية عامة والتي يصنفها البعض على أنها سيرة ذاتية ولا تحظى بقبول أو نجاح حسب رأي البعض. هل انت خائف من العمل

– لا أفكر فِيْ ما هُو مقبول أم لا، لكني أفكر فِيْ عمل جذبني وأود أن أعرضه، وشخصية رائعة لمصباني يجسدها كثير من الفنانين، لكن حضوره بطريقة أخرى فِيْ نجيب – فِيْ حياة الريحاني نجد أنه لن يحب الإنسان العادي، ولن يتزوج نجيب من شخص عادي أو تافه، وبالتالي لا أفكر بالخوف فِيْ العمل الفني، لكني أفعل ما هُو مطلوب مني ومطلوب. واترك الباقي لله وللجمهُور.

لا يهمني ما إذا كان العمل ناجحًا أم لا، لكن هذا يعَنّْي لي كَيْفَ ظهر لأن عوامل النجاح كثيرة، بما فِيْ ذلك توقيت العرض، وهذه أمور لا أفكر فِيْها. أحب العمل مع يونايتد، هشام سليمان الأب الروحي للمسرحية، ومحمد فاضل المخرج العربي المصري الذي قدم مسرحيات كبيرة وترك بصمة ملموسة على الدراما المصرية، ومحمد الغيطي الكاتب الشهِيْر صاحب الأعمال المتميزة.، وأتعلم من طاقم الممثلين بأكَمْله أن ذلك يزيدني وأدواتي كَمْمثلة، وبمجرد الانتهاء من التصوير، لم يعد العمل لي، بل عمل الجمهُور.

سلسلة السيرة الذاتية صعبة بالتأكيد لأنها تلتقط سيرة شخص موجود ومعروف من قبل الناس، ولها جوانب سلبية وإيجابية، بعضها صنعها والبعض الآخر لم يفعل ذلك، لكنني لا أقارن عملًا بعمل آخر، أو تقديم شخصية. وما شابه ولكن تقديم الشخصية بطريقتي الخاصة وأتمنى التوفِيْق.

* كنت مؤخرا فِيْ لبنان .. فما السبب

– كانت تصوّر فِيْديو كليب جديد لأغنية بعَنّْوان “عالية” بإشراف المخرج زياد خوري وقد لا يكون هذا اسمها النهائي. هُو من تأليف وتلحين عزيز الشافعي وتوزيع وسام عبد المنعم وإنتاج لايف ستايل ستوديو، وتعاونت مع مصمم الأزياء أحمد عبد الله وفنان المكياج محمد رعد ومصفف الشعر جو رعد، وكان العمل شاقًا، وقمنا بالتصوير. فِيْ صيدا وعلي وبيروت، وشمل الكليب راقصين وراقصات، وقد برعت فِيْ تقديم رقصات بقيادة المدرب جوزيف سلوم، لأنها تهدف إلَّى احترام الذات وتحفِيْز المرأة.

* استضافت العديد من العروض، ما هِيْ الكواليس والأبرز، والعرض الأقرب إلَّى قلبك

تم تكريمي فِيْ شهر رمضان وأصبحت طبقًا رمضانيًا، لكنني لم أعرضه العام الماضي لظروف التخطيط والإنتاج ووقت الموسم.

استضافت العديد من البرامج، ابتداءً من تلفزيون المستقبل مروراً بقناة mbc وحياة وغيرها، كانت جميعها محطات مهمة بالنسبة لي وكأنها خطوات صاعدة مميزة.

* هل سئمت من تقديم البرامج لكثرة هذه البرامج

– لم أغير طريقة تفكيري فِيْ البرامج. نعم، تزداد التجربة. شغفِيْ وحبي لا يتوقفان أبدًا. أقدم كل حلقة كَمْا لو كانت الأولى، ومقابلاتي مع نجوم وممثلين أجانب ونجوم هُوليوود ومخرجين ومغنين ومصممي أزياء عالميين ونجوم كرة قدم وجميع المشاهِيْر. عَنّْدما أتيت إلَّى مصر وقدمت “Der Or No Deal”، والتي حققت نجاحًا كبيرًا فِيْ مصر وفِيْ الواقع أحبها جميع أطفالي.

* ما سر الحفاظ على وزن ونعمة رزان المغربي

نحن عائلة ذات جينات جيدة وأمي أيضًا، نحب اللياقة البدنية، نسير كثيرًا، نتحرك، نمارس الرياضة ولسنا عاطلين، كَمْا لو كان ذلك ضروريًا للعيش.

* صفة والدتك تود تغييرها

أمي تعاني من القلق كثيرا وتبكي كثيرا وعاطفِيْا كثيرا، وكنت أحب ألا أقلق علينا، لكن عَنّْدما أصبحت أماً فهمت سبب قلق والدتي كثيراً لأن الأم مرتبطة بقلقها. بينما يفكر بالعائلة بأكَمْلها، لديه حسابات وأحلام للسنوات القادمة.

* موضوع تحب الحديث عَنّْه لساعات دون ملل

أحب التحدث عَنّْ العمل ثم السفر، فأنا أحب السفر والعمل، وكذلك ابني “رام”، الذي أحبه كثيرًا وأحب التحدث.

* ما الخطأ الذي ارتكبته رزان المغربي ورفضت تكراره

– لا أفكر فِيْ الخطأ الذي ارتكبته، ولا يمكنني العودة بالزمن إلَّى الوراء، وهذا عمل مكتوب، والحياة تقودنا إلَّى اتخاذ القرارات، لكني لا أحب الوثوق بالعالم كثيرًا، و أنا أحاول. مع طبيعتي كأنني طفلة وأشعر أن الناس لذيذة وفِيْ كثير من الأحيان أنا قطعة ورق شفافة وأقول ما فِيْ قلبي ورب يحميها وهُو معي كثيرًا.

* هل تذكر طفولتك

كانت طفولتي كلها تمر بمواقف رائعة، كانت المدرسة جميلة، لكن الحرب تركت أثرا كبيرا، كل عام تسافر إلَّى بلد وتدخل مدرسة جديدة وتلتقي بأناس جدد ولغات جديدة، وكانت هذه طفولة رائعة مع الدراما. ونجاحات فِيْها وامتيازها علمتني الحرب والسفر.

* هل كنت طفلا كاذبا

– نعم .. “كلنا نكذب عَنّْدما أفعل شيئًا وسأقول من كسر المزهرية. لم أقل، لكني كنت محتالًا، لكنني محتال، لست كاذبًا بالمعَنّْى، بل كذبة بيضاء. “