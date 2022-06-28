رسائل أردوغان بشأن التضخم.. تحرك “ملائم” في مارس 2023

مع ارتفاع معدلات التضخم في تركيا، قدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رسالة تطمين بشأن أسعار المستهلك.

اسطنبول (رويترز) – قال الرئيس التركي يوم الاثنين إن التضخم في تركيا سينخفض ​​إلى مستويات “مناسبة” بحلول مارس آذار من العام المقبل بعد أن تجاوز 73 بالمئة في مايو أيار ومن المتوقع أن يستمر في الارتفاع.

وفي حديثه بعد اجتماع لمجلس الوزراء، قال أردوغان إن الميزانية الحكومية التكميلية التي يناقشها البرلمان حاليًا مطلوبة بسبب تقلبات الأسعار الناجمة عن التضخم، وفقًا لرويترز.

قفزت أسعار المستهلك في السوق التركي في مايو الماضي إلى ذروتها لأكثر من 24 عامًا، مما أدى إلى تفاقم الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها البلاد منذ عام 2022.

بعد الوصول إلى تلك القمة، تستذكر تركيا فترة التسعينيات، التي شهدت ارتفاعًا في معدلات التضخم، وتراكمًا للديون الخارجية، وزيادة في عجز الحساب الجاري، مما أدى إلى واحدة من أشد الأزمات الاقتصادية التي شهدتها تركيا في عام 2001.

وقالت هيئة الإحصاء التركية، إن التضخم السنوي في السوق المحلية سجل خلال مايو الماضي 73.5٪ ارتفاعا من 69.97٪ في أبريل السابق.

وذكرت الهيئة أن معدل التضخم الشهري سجل 2.98٪ في مايو الماضي، بينما ارتفع بنسبة 35.64٪ مقارنة بشهر ديسمبر الماضي، مما يشير إلى تصاعد الأزمة منذ بداية العام الجاري بالتزامن مع الأزمة الأوكرانية.

وسجلت تركيا أدنى معدلات التضخم السنوية، حيث جاءت مجموعات الاتصالات بمعدل نمو 19.81٪، ثم التعليم بنسبة 27.48٪، والملابس والأحذية بنسبة 29.80٪، والصحة بنسبة 37.74٪.

من ناحية أخرى، سجلت أعلى معدلات التضخم على أساس سنوي في مجموعات النقل بنسبة 107.62٪، والأغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 91.63٪، والمفروشات والمعدات المنزلية بنسبة 82.08٪.

في مايو 2022، ضمن المؤشرات المكونة من 144 مجموعة سلعية، انخفض مؤشر 9 مجموعات أساسية، وظلت 5 مؤشرات على حالها، بينما ارتفعت مؤشرات 130 مجموعة.

تواجه تركيا تحديات اقتصادية صعبة مرتبطة بالأزمة الروسية الأوكرانية، بما في ذلك الزيادات الحادة في أسعار السلع الأساسية، بقيادة الغذاء ومصادر الطاقة التقليدية.

تراجعت الليرة التركية خلال الأشهر الماضية من متوسط ​​قدره 12 ليرة مقابل الدولار لتتجاوز حاجز 16.5 ليرة هذا الشهر، وسط جهود تبذلها الحكومة والبنك المركزي للسيطرة على أسعار الصرف من جهة، وكبح التضخم.

سجل معدل التضخم في السوق التركية مستوى 16.59٪ في مايو من العام الماضي، وسجل مستوى 11.39٪ في مايو من عام 2022، بحسب بيانات رسمية صادرة عن هيئة الإحصاء التركية.

في أوائل يونيو، قالت غرفة تجارة اسطنبول، إن أسعار التجزئة في أكبر مدن البلاد قفزت بنسبة 11.36 في المائة على أساس شهري في أبريل و 79.97 في المائة على أساس سنوي، مما يعكس التداعيات المستمرة لأزمة العملة التي بدأت أواخر العام الماضي.