رسائل تحذيرية من سواريش لقفشة قبل مباراة فاركو

كشف الإعلامي مجدي عبد الغني، عن كواليس جلسة البرتغالي ريكاردو سواريس، مدرب فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي، مع محمد مجدي قفشة.

وقال عبد الغني في برنامجه التلفزيوني إن سواريس عقد جلسة مع قفشة للحديث عن مستواه الفني خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح أن سواريز تحدث معه عن التمريرة السيئة وعدم قراءة الملعب جيدًا في بعض الأحيان.

وأكد أن هذا يكلف الفريق الأخطاء التي تمنح الخصم حيازة وسيطرة على الملعب وتهدد مرمى الأهلي.

وأشار إلى أن سواريس طالب قفشة بالتركيز على أرضية الملعب ومراقبة اللاعبين بعناية لتمرير الكرة لمن يستطيع التسجيل.

وختم “Swarish أكد قفشة في الدورة المهمة لأن أدائه أساسي بين الدفاع والهجوم، ويجب أن يكون بمثابة” مقياس حرارة “للفريق.

موعد مباراة الأهلي وفاركو

يواجه الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي نظيره فاركو، غدا الأربعاء، في اليوم الثامن والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

وتقام المباراة في تمام الساعة 900 مساءً بتوقيت القاهرة، ويلعب الأحمر المباراة بينما يجلس في المركز الثالث برصيد 55 نقطة.