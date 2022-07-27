رسائل تهنئة رأس السنة الهجرية الجديدة 1444.. اعرف ما الأعمال المستحبة فِيْ بداية العام الهجري 1444

بدأ العد التنازلي رأس السنة الهجرية 1444 فِيْ مصر والسَعُودِيْة والكويت وعمان والأردن والعالم العربي والإسلامي، حيث يرسل الكثيرون رسائل تهنئة بالعام الهجري الجديد 1444، ينشرون رسائل تهنئة بالعام الهجري الجديد، ويرددون الدعاء لتحية العام الهجري وممارسة الأفعال المستحبة الواردة فِيْ السنة النبوية المطهرة التي كان النبي المختار يفعلها فِيْ هذا الوقت من كل عام حسب دار الافتاء المصرية.

تاريخ رأس السنة الهجرية 1444

حددت هِيْئة البحوث الفلكية والجيوفِيْزيائية مَوعِد رأس السنة الهجرية 1444 يوم السبت الموافق 30 يوليو 2022. وتنتهِيْ السنة الهجرية 1443 يوم الخميس الموافق 29 يوليو.

من المقرر أن تعلن دار الافتاء المصرية والمحكَمْة السَعُودِيْة العليا والجهات القضائية المختصة نتيجة مسح الهلال لشهر محرم 1444 فِيْ التاسع والعشرين من شهر ذي الحجة 1443 هـ. لتحديد الأول من محرم 1444 هـ.

ما هِيْ الأعمال المرغوبة فِيْ رأس السنة الهجرية 1444

وقد أوضحت دار الإفتاء المصرية أحسن أعمال رأس السنة الهجرية لعام 1444، وتتمثل فِيْ كثرة الصلاة والصيام، والاقتراب من الله فِيْ الصلاة، والبقاء مستيقظين، والإكثار من الصلاة، والاستغفار.

الدعاء لاستقبال العام الهجري الجديد 1444

نسرد لكَمْ أبرز الأدعية لاستقبال العام الهجري الجديد 1444 والتي يجب ذكرها فِيْ آخر ليلة من ليالي شهر ذي الحجة ومنها

اللهم إني أسألك وأقسم بك أن أصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى كل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، واغفر لي ما حدث واحفظني لما بقي يا رحيم. الرحيم.

نسألك يا الله فِيْ هذه السنة الجديدة ما لم أفعله فِيْ بداية عمل يقربني إليك أكثر من دعائي إليك.

رسائل تحية بمناسبة رأس السنة الهجرية 1444

وفقكَمْ الله العام الجديد سنة سعيدة، حقق لكَمْ كل تمنياتكَمْ واستجابوا لدعواتكَمْ، وسنة جديدة سعيدة، سنة هجرية جديدة سعيدة لكَمْ جميعاً.

أتقدم إليكَمْ بأصدق التهاني والتبريكات بمناسبة العام الهجري الجديد 1444.

كل عام وأنتم بخير، بارك الله فِيْك لسنوات عديدة قادمة، ولتكون بصحة وعافِيْة كاملة بالخير والبركات.

بمناسبة رأس السنة الهجرية 1444-2022 أبعث لكَمْ بأجمل العبارات وأجمل التهاني والكلمات وأخلص الدعوات. جعل الله العام الجديد سنة سعيدة لكَمْ ولكل أحبابكَمْ، كل عام وأنتم بخير. عام.

دعوات من القلب أهديها لكَمْ، ومع اقتراب رأس السنة الهجرية، أهنئكَمْ، وعام جديد سعيد مليء بالعطف عليك.عام جديد سعيد.

لقد ودعتك قبل عام وأرحب بك فِيْ عام جديد.

يملأ الله قلبك بالفرح والرضا، ويجعلك معي دائما كل عام ويمنحك عمرا مديدا.