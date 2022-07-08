رسائل “ثقة” من بوتين.. وتحذير من عواقب اقتصادية كارثية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الجمعة إن استمرار سياسة العقوبات ضد بلاده قد يؤدي إلَّى عواقب وخيمة على الأسواق العالمية.

وأكد الرئيس الروسي أن الهجوم الاقتصادي على موسكو قد فشل، لكنه فِيْ الوقت نفسه اعترف بأنه تسبب فِيْ أضرار.

وأشار بوتين إلَّى أن أسعار النفط تراجعت بفعل توقعات بتدهُور الاقتصاد، مؤكدا أن الاتجاه لقطع إمدادات الطاقة الروسية أدى إلَّى ارتفاع أسعار الغاز فِيْ أوروبا.

وبعث برسالة إلَّى الشركات الروسية، “على الشركات أن تستعد لحظر النفط من أوروبا”.

وأوضح أن الوضع فِيْ أسواق الغذاء العالمية سيبقى “متوترا” فِيْ خضم التداعيات الناجمة عَنّْ الصراع فِيْ أوكرانيا.

وفِيْ لقاء متلفز مع مجموعة من المسؤولين، أضاف بوتين أن روسيا “ستضطر إلَّى الوفاء بالتزاماتها بشأن الصادرات الغذائية”.

تسبب نشر روسيا لقواتها المسلحة فِيْ أوكرانيا فِيْ تعطيل سوق الحبوب العالمية حيث تعطلت الصادرات الزراعية من أوكرانيا بسبب الحصار الروسي لأوديسا، الميناء الرئيسي لأوكرانيا على البحر الأسود.

فرضت الولايات المتحدة وأوروبا العديد من العقوبات على روسيا استهدفت الرئيس بوتين وكيانات اقتصادية ومجموعة من الأشخاص المقربين من الكرملين، فضلاً عَنّْ استهداف قطاع النفط الروسي.

انخفض إنتاج النفط الروسي بنحو مليون برميل يوميًا مقارنة بالإنتاج قبل إعلان الحرب ضد أوكرانيا.

وبلغ إنتاج روسيا، ثاني أكبر مصدر للنفط فِيْ العالم بعد السعودية، نحو 9.3 مليون برميل يوميا فِيْ أبريل الماضي، بحسب “فوربس”.

فور اندلاع الحرب، ارتفعت أسعار النفط بمعدل قياسي بلغ 46٪ مقارنة ببداية العام الجاري.

وشملت العقوبات التي فُرضت على روسيا حظرا شاملا من الولايات المتحدة وبريطانيا على استيراد النفط الروسي، وخطة أوروبية لوقف الاعتماد على واردات الطاقة الروسية، مع إصرار موسكو على دفع ثمنها بالروبل.

فِيْ مواجهة الارتفاع الحتمي فِيْ الأسعار وتراجع النفط الروسي فِيْ الأسواق، يسعى العالم لتعويض خسائره بسبب ارتفاع الأسعار وندرة المعروض.

من ناحية أخرى، تسعى موسكو أيضًا إلَّى تعويض خسائرها الناجمة عَنّْ العقوبات. ما هِيْ خطة الأطراف المختلفة لمواجهة الأزمة التي لا يبدو أنها ستنتهِيْ قريباً

التحرك الأوروبي

أعلن الاتحاد الأوروبي عَنّْ خطة طموحة لخفض 90٪ من وارداته من النفط الروسي بنهاية العام الجاري.

تزود روسيا دول الاتحاد الأوروبي بنحو 45٪ من احتياجاتها من الغاز، بنسب متفاوتة من اعتماد دول الكتلة على هذا الغاز.

وأظهرت مسودة خطة بقيمة 195 مليار يورو (202.25 مليار دولار) أن الخطة تدعو إلَّى وقف كامل لاستيراد الوقود الأحفوري الروسي بحلول عام 2027، والجمع بين الاستخدام الأسرع للطاقة المتجددة وتوفِيْر الطاقة مع التحول إلَّى إمدادات الغاز البديل.

تمثل مبيعات النفط والغاز الروسية 36٪ من إجمالي ميزانية البلاد لعام 2022، مما قد يحرمها من مصدر رئيسي للدخل إذا استمرت المقاطعة الغربية.

على الرغم من المقاطعة، أشار تقرير لصندوق النقد الدولي إلَّى أن قيمة صادرات الطاقة الروسية قد ترتفع 40٪ إلَّى 350 مليار دولار هذا العام بسبب ارتفاع الأسعار، لكنها قد تنخفض على المدى المتوسط ​​عَنّْد 250 مليار دولار أو أقل بسبب أوروبا. اتجاه الاتحاد لخفض واردات الطاقة الروسية. .

وتوقع الصندوق أن يتجاوز التضخم فِيْ روسيا 20٪ هذا العام فِيْ ظل ارتفاع قيمة الروبل وفرض قيود على الصادرات.

وستتوجه روسيا لزيادة صادراتها من النفط، وهُو ما يرفضه الغرب لدول أخرى، بحسب نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، فِيْ بيان سابق.

ومن أبرز هذه الدول الأخرى الهند، التي أصبحت روسيا رابع أكبر مصدر للنفط فِيْ أبريل الماضي.

بينما بلغت واردات الهند من النفط الروسي 12 مليون برميل فقط خلال عام 2022، استوردت نيودلهِيْ 11 مليون برميل من موسكو فِيْ مارس، وقفز هذا الرقم إلَّى 27 مليون برميل فِيْ أبريل و 21 مليون برميل فِيْ مايو، وفقًا لبيانات من الشركة. بيانات كبلر.

تضاعفت واردات الصين من النفط الروسي ثلاث مرات من مارس إلَّى مايو، ليصل إجمالي المشتريات خلال هذه الفترة إلَّى 14.5 مليون برميل، وفقًا لكبلر.

الصين هِيْ أكبر مستورد للنفط الروسي، وهِيْ أيضًا حليف لموسكو التي ابتعدت عَنّْ إدانة حربها على أوكرانيا، وفقًا لمجلة فوربس.

ومن المتوقع أن ترفع بكين احتياجاتها النفطية على التوالي خلال العام الحالي، مع عودة الحركة الصناعية وانتهاء قيود كوفِيْد -19 فِيْ شنغهاي، أكبر مدينة فِيْ البلاد.