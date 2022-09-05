رسائل حاسمة من الرئيس الفرنسي.. تحرك أوروبي للاستغناء عَنّْ الغاز الروسي

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الإثنين، إنه يهدف إلَّى تنويع مصادر الطاقة للاستغناء عَنّْ الغاز الروسي.

أعلنت شركة الطاقة الروسية غازبروم التي تسيطر عليها الدولة يوم الجمعة أن خط أنابيب نورد ستريم 1، الذي تم إغلاقه للصيانة، سيظل مغلقًا إلَّى أجل غير مسمى، بعد اكتشاف تسرب نفطي. الممر هُو أكبر خط أنابيب غاز منفرد يمتد من روسيا إلَّى أوروبا.

وأضاف ماكرون “نواجه تحديًا فِيْ إنتاج الطاقة بسبب عدد المفاعلات النووية التي تخضع للصيانة، وخفض استهلاك الطاقة فِيْ أوروبا ضروري لتجاوز الشتاء”.

وشدد الرئيس الفرنسي على أن “ألمانيا بحاجة إلَّى غازنا، ونحن بحاجة للطاقة من بقية أوروبا، وليس فقط من برلين. الشراء المشترك سيسمح لأوروبا بالحصول على الغاز بأسعار أقل”.

وأكد أن بلاده تستعد لتسليم ألمانيا المزيد من الغاز لتأمين الكهرباء.

وقال “نحن بحاجة إلَّى العمل ضد التكهنات بشأن أسعار الطاقة على مستوى الاتحاد الأوروبي، ونحن بحاجة إلَّى تسريع مشاريع الطاقة المتجددة فِيْ بلادنا وأوروبا”.

وأوضح “أسعار الطاقة غير منطقية بالنسبة لنا ولا علاقة بين أسعار الكهرباء وزيادة الإنتاج”، مشيرًا إلَّى أن سوق الكهرباء فِيْ الاتحاد الأوروبي بحاجة إلَّى إصلاح على المدى المتوسط.

قفزت أسعار الغاز الأوروبية إلَّى 282 يورو لكل ميغاواط صباح الاثنين، متراجعة من أعلى مستوياتها فِيْ أغسطس بعد أن أعلنت روسيا عَنّْ جولة أخرى من الصيانة لخط أنابيب نورد ستريم 1.

يتوقع المحللون أن تصل أسعار الغاز إلَّى مستويات قياسية جديدة هذا الأسبوع، بعد الاضطرابات الأخيرة.

وأشار ماكرون إلَّى أن الطاقة من بين الأدوات التي تستخدمها روسيا فِيْ حربها.

واتهم مسؤولون أوروبيون موسكو باستخدام إمدادات الطاقة للرد على العقوبات الغربية. قبل الحرب، كانت أوروبا تعتمد على روسيا فِيْ 40٪ من احتياجاتها من الغاز الطبيعي، وفقًا لمجلة فوربس.

أدت التخفِيْضات فِيْ تدفق الغاز، وكذلك الإغلاق المتكرر، إلَّى تفاقم السوق المتقلبة بالفعل. تسبب ارتفاع الأسعار وتضاؤل ​​الإمدادات فِيْ أزمة طاقة فِيْ أوروبا قد تؤدي إلَّى شتاء قاسٍ وترشيد استهلاك الطاقة.

ينفِيْ الكرملين بشدة أنه يمارس السياسة بموارده، على الرغم من أن الإعلان عَنّْ إغلاق الممر إلَّى أجل غير مسمى جاء بعد وقت قصير من موافقة الدول على تحديد أسعار لصادرات النفط الروسية. وألقى الكرملين باللوم على العقوبات فِيْ تأثيرها على المعدات.

يعارض المسؤولون الأوروبيون هذا التفسير للعقوبات، وتقول شركة سيمنز، التي تحتفظ بالمعدات التي تقول روسيا إنها معيبة، إن القضية، كَمْا هُو موصوف، يجب ألا توقف تسليم الغاز.