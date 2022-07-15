رسائل دعم لحارس الاتحاد السكندري بعد بكائه في مباراة سيراميكا

تلقى أحمد يحيى حارس مرمى الفريق الكروي الأول لنادي الاتحاد بالإسكندرية رسائل دعم من العديد من الشخصيات والأندية بعد بكائه الهستيري خلال مباراة فريقه ضد سيراميكا كليوباترا.

أرسل مصطفى شوبرت حارس مرمى فريق الأهلي الأول لكرة القدم، رسالة دعم إلى أحمد يحيى، حيث نشر صورة لحارس المرمى عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، كتب فيها “الله يعطيكم الصبر والقوة”.

كما نشر نادي سيراميكا كليوباترا صورة لحارس المرمى وكتب “دعم كامل لحارس المرمى أحمد يحيى، لذلك تلعب كرة القدم”.

وكذلك أمير توفيق مدير عقود النادي الأهلي الذي نشر صورة لحارس المرمى عبر حسابه على إنستجرام وكتب “كل الدعم للحارس أحمد يحيى”.

وكان شقيق أحمد يحيى قد توفي أول من أمس، وشارك في مباراة الاتحاد وكليوباترا للسيراميك في الدوري المصري الممتاز، أمس الخميس، والتي انتهت بخسارة زعيم الثقر بخماسية متتالية.