رسائل قوية من سواريش لمحمد شريف قبل مواجهة فيوتشر

وجه البرتغالي ريكاردو سواريس، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عدة رسائل قوية إلى مهاجم الأحمر محمد شريف قبل مواجهة فوتورو في الدوري.

سيواجه الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي نظيره فريق المستقبل، مساء الثلاثاء المقبل في تمام الساعة التاسعة صباحا على استاد السلام وي، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري المصري الممتاز.

وخاض سواريس جلسة خاصة مع محمد شريف قبل مواجهة المستقبل لتحفيز اللاعب ودعمه معنويا، بعد أن غاب عن الهدف في الفترة الماضية.

وطمأن السواريش محمد شريف على ثقته الكاملة بقدراته ومطالبه نظرا لضرورة تقبل انتقادات الجماهير والرد عليها باستعادة مستواه داخل المستطيل الأخضر.

من جانبه أكد اللاعب أنه سيبذل قصارى جهده للتسجيل مرة أخرى والتوفيق بين الجماهير خلال المباريات القليلة المقبلة.

وسجل محمد شريف 7 أهداف للأهلي هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز، في 19 مباراة، فيما سجل 6 أهداف في دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم نادي الأهلي المركز الثالث في جدول الدوري المصري برصيد 45 نقطة، بينما يتصدر الزمالك المنافسة برصيد 51 نقطة ويحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 49 نقطة.