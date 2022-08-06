رسائل متناقضة من إيلون ماسك حول التضخم

رسالة من Elon Musk، أغنى شخص فِيْ العالم، إلَّى مساهميه فِيْ Tesla “أرى علامات على أن الاقتصاد العالمي قد تجاوز ذروة التضخم”.

سيارات تسلا

وفِيْ حديثه فِيْ الاجتماع السنوي لمساهمي شركة السيارات الكهربائية، قال ماسك إن تكاليف السلع والمكونات فِيْ سيارات تسلا تتجه نحو الانخفاض خلال الأشهر الستة المقبلة. وأكد أنه يتوقع ركودا معتدلا قد يستمر 18 شهرا.

وقال موسك “الاتجاه نزولي، مما يشير إلَّى أننا تجاوزنا ذروة التضخم، وأعتقد أن التضخم سينخفض ​​بسرعة” فِيْ مرحلة ما فِيْ المستقبل.

وقال إن تكاليف المواد والمكونات للشركة ستنخفض خلال الأشهر الستة المقبلة، وكرر توقعاته بركود محدود يستمر لأكثر من 18 شهرًا.

ونقلت بلومبيرج نيوز عَنّْ ماسك قوله “الاتجاه هابط، مما يشير إلَّى أننا تجاوزنا ذروة التضخم السابقة”، مضيفًا “أعتقد أن التضخم سوف يهدأ بسرعة فِيْ مرحلة ما فِيْ المستقبل”.

من ناحية أخرى، قال ماسك، “قد يقع عمال الحجز وعملاء الشاحنة المستقبلية (Cyber ​​Truck) ضحية للتضخم”.

وأوضح أن “الكثير من الأشياء تغيرت” منذ الكشف عَنّْ السيارة فِيْ عام 2022. عَنّْدما بدأت الشركة فِيْ إجراء الحجوزات، كان السعر المطلوب للإصدار القياسي من الشاحنة 39.000.900 دولار.

قال ماسك “المواصفات والأسعار ستكون مختلفة”. “لا أحب أن أنقل أخبارًا سيئة، لكن لم تكن هناك طريقة للتنبؤ فِيْ ذلك الوقت بالتضخم الذي نشهده الآن، وأشياء أخرى.”

يشار إلَّى أن شركة تسلا خسرت المنافسة فِيْ السيارات العائلية أمام شركة جنرال موتورز فِيْ السوق الأمريكية، حيث ركزت تسلا على السيارات باهظة الثمن، فِيْ حين تفوقت شركة جنرال موتورز فِيْ تقديم سيارات عائلية كهربائية بأسعار تقل بنحو 6000 دولار عَنّْ منافستها تسلا.

تبدأ سيارات Tesla من حوالي 50.000 دولار ويبلغ متوسط ​​سعر البيع 68.000 دولار، وفقًا لشركة تقييم السيارات Kelley Blue Book. أرقام أعلى بكثير من النطاق السعري الذي يتراوح بين 30 ألف دولار و 45 ألف دولار الذي يعتقد معظم محللي الصناعة أنه النطاق المثالي لـ “السيارة العائلية منخفضة التكلفة” لماسك، وهُو جانب تفوق فِيْه أحد منافسي تسلا غير المتوقع على شركة الملياردير ماسك.

إرتفاع الأسعار

فِيْ غضون ذلك، تواصل البنوك المركزية مسار تشديد السياسة النقدية حيث يضغط التضخم على المستهلكين والشركات.

فِيْ الولايات المتحدة، ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 9.1٪ فِيْ يونيو عَنّْ العام السابق.

يقول مسؤولو الاحتياطي الفِيْدرالي إن زيادات الأسعار لم تتباطأ بعد، وستصدر نتائج التضخم التالية فِيْ 10 أغسطس.

وأشار بشار إلَّى أن شبح الركود التضخمي بدأ يتسلل مرة أخرى إلَّى اقتصادات الدول التي تتعرض لخطر الحرب على الاقتصاد العالمي وسط تباطؤ التعافِيْ الوبائي.

وحذرت صحيفة فايننشال تايمز، من أن الخطر المزدوج المتمثل فِيْ تباطؤ النمو وارتفاع التضخم، أو ما يسمى بـ “الركود التضخمي”، سيضرب الاقتصاد العالمي هذا العام بعد أن فاقمت الحرب الروسية الأوكرانية من التباطؤ الاقتصادي الناجم عَنّْ “كوفِيْد-“. جائحة 19 “.

أظهرت البيانات أن الاقتصاد العالمي يتجه بشكل متزايد نحو تباطؤ خطير، مع قيام البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة بمعدلات مرتفعة مقارنة بالسياسة النقدية المتساهلة للغاية خلال الوباء لدعم النمو.