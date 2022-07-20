رسائل نارية من عبد الحفيظ للاعبي الأهلي قبل نهائي كأس مصر

وجه سيد عبد الحفيظ مدير كرة القدم لفريق الأهلي الأول لكرة القدم، رسائل نارية للاعبين، قبيل نهائي كأس مصر.

وأوضح الإعلامي محمد شبانة، في برنامجه التلفزيوني، أن عبد الحفيظ بعث برسائل قوية للاعبين على هامش الملعب.

وأكد أن عبد الحفيظ أبلغ اللاعبين برفضه مبررات انخفاض المستوى خلال الفترة المقبلة واستمرار النزيف.

وكشف رسالة عبد الحفيظ للاعبين، حيث قال في نص “طالما نلعب في دوري أو أي بطولة، يجب أن تعود إلى حواسك قليلاً وتتعب قليلاً، المهم أن لا تفعلوا ذلك. ‘ر “. تحقق من شخصية الأهلي “.

وتابع “عبد الحفيظ طمأن اللاعبين مهما كانت الحالة والمشاكل والإصابات لكن لدينا بطولة مهمة وهي كأس مصر التي يجب أن تفوز باللقب”.

وحذر اللاعبين من كسر الحظر الإعلامي خلال المعسكر المغلق وفرض عقوبات مالية صارمة على أي لاعب يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

وسيلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الزمالك الخميس المقبل 21 يوليو.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة و 10 مساءً بتوقيت السعودية على استاد القاهرة الدولي.

ستنقل أحداث نهائي كأس مصر على أون تايم سبورتس.