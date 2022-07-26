رسالة أوكرانية لطمأنة الأسواق العالمية على صادرات الحبوب

طمأنت أوكرانيا الأسواق العالمية بشأن استئناف صادراتها من الحبوب، مؤكدة أنها قد تصل قريبًا إلَّى 3.5 مليون طن شهريًا.

قال النائب الأول لوزير الزراعة الأوكراني، تاراس فِيْسوتسكي، إن صادرات الحبوب لبلاده قد تصل إلَّى 3.5 مليون طن شهريًا فِيْ المستقبل القريب، بفضل اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية الموقعة مؤخرًا فِيْ تركيا، والتي تهدف إلَّى استئناف صادرات الحبوب من البحر الأسود. الموانئ.

وقال فِيْسوتسكي للتلفزيون الأوكراني يوم الاثنين إن حجم صادرات الحبوب سيزداد تدريجيا كل شهر ابتداء من حوالي 1.5 مليون طن فِيْ أغسطس، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

أنهت العقود الآجلة للقمح جلسة يوم الاثنين مرتفعة بأكثر من 1.8 فِيْ المائة، بعد أن هاجمت روسيا ميناء أوديسا البحري الأوكراني بصواريخ كروز فِيْ عطلة نهاية الأسبوع، بعد ساعات فقط من توقيع اتفاق لإلغاء حظر على صادرات الحبوب من أوكرانيا، وهِيْ خطوة مرحب بها باعتبارها حيوية للتخفِيْف من حدة الأزمة. أزمة الغذاء العالمية.

وقال البيت الأبيض إن هجوم روسيا على الميناء الأوكراني يلقي بظلال من الشك على صفقة تصدير الحبوب.

أكد متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض أن الولايات المتحدة ستواصل استكشاف الخيارات مع المجتمع الدولي لزيادة صادرات الحبوب الأوكرانية عبر الطرق البرية.

من جهته، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي شهد توقيع اتفاقية تصدير الحبوب، إن أنقرة تتوقع من كييف وموسكو تحمل مسؤولياتهما بموجب اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية.

وقعت روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة وتركيا اتفاقية يوم الجمعة، تهدف إلَّى السماح بالمرور الآمن للسفن التي تدخل وتخرج من ثلاثة موانئ أوكرانية على البحر الأسود، كانت مغلقة منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية فِيْ 24 فبراير. .

سوق القمح العالمي

كشفت وكالة “نوفوستي” الروسية، فِيْ تقرير حديث عَنّْ سوق القمح العالمي، عَنّْ أهم مصدري ومشتري القمح فِيْ العالم.

تعد روسيا وأوكرانيا من بين أكبر مصدري القمح فِيْ العالم، لذا فإن تعطيل الصادرات من هذين البلدين أثر على الأمن الغذائي فِيْ العالم.

قائمة أكبر مصدري القمح فِيْ العالم لعام 2022

5 دول فِيْ العالم تستحوذ على 65.3٪ من صادرات القمح العالمية

1. روسيا 19.5٪ من صادرات القمح العالمية

2. كندا 13.9٪ من صادرات القمح العالمية

3. الولايات المتحدة 13.7٪ من صادرات القمح العالمية

4. فرنسا 9.3٪ من صادرات القمح العالمية

5. أوكرانيا 9٪ من صادرات القمح العالمية

قائمة أكبر مشتري القمح فِيْ العالم

مشترو القمح الروسي مصر (32.1٪)، تركيا (16.5٪)، نيجيريا (5.5٪)، بنغلاديش (4.1٪)، باكستان (3.9٪).

مشترو القمح الكندي الصين (17.9٪)، إندونيسيا (7.3٪)، اليابان (7.2٪)، إيطاليا (6.3٪)، الولايات المتحدة (6٪).

مشترو القمح الأمريكي الصين (13.2٪)، الفلبين (11.5٪)، المكسيك (10.8٪)، اليابان (9.4٪)، كوريا الجنوبية (5.1٪).

مشترو القمح الفرنسي الأرجنتين (18.7٪)، الصين (12.2٪)، بلجيكا (8.9٪)، المغرب (8.3٪)، هُولندا (7.8٪).

مشترو القمح الأوكراني مصر (26.4٪)، إندونيسيا (11.8٪)، باكستان (10.8٪)، بنغلاديش (6.4٪)، لبنان (5.2٪).