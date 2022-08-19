رسالة إلَّى أصالة من مُلحن أغنية “شايفة فِيْك” بعد طرحها

أرسل المطرب وكاتب الاغاني رامي صبري رسالة شكر وتقدير للنجمة أصالة نصري، تزامنا مع طرح أغنيتها الجديدة “شيفا فِيْك”، حيث أشاد بصوت الفنانة السورية، مبينا أن هذا الثناء اعتراف بالحَقيْقَة. الذي يعرفه الجميع.

شاركت صبري مقطع فِيْديو لأغنية “شيفا فِيْك” عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وأرفقته بتعليق تثني على أصالة، وتهنئة مبدعي الأغنية، قائلة “صوت أصالة فِيْ هذه الأغنية من حتا تانيا، والله لا. بسبب لحنتي أو لأنها صديقتي. لا، وأنا آخذ ذلك إذا كنت تريد الغناء، سأستمع إلَّى صوته الذي أصبح شخصية الأغنية، وصدقني، لا أحد يستطيع فعل ذلك كثيرًا “.

وأضاف معربا عَنّْ فخره “أنا فخور بهذه الأغنية لأنها أغنية لها قِصَّة حقيقية حدثت لي.

يذكر أن أغنية “شيفا فِيْك” من كلمات نادر عبد الله وألحان رامي صبري وتوزيع أسامة الهندي وإنتاج شركة روتانا اختارت أصالة هدية لزوجها الشاعر العراقي فائق حسن.

وكانت الفنانة أصالة نصري قد أثارت مؤخرا إعجاب متابعيها بأغنيتها الجديدة “شيفا فِيْك”، حيث شاركت مقطع فِيْديو أثناء تواجدها داخل الاستوديو، حيث قامت بالاستعدادات اللازمة مع الفنان رامي صبري. سجل الأغنية.

وعلقت الفنانة السورية على الفِيْديو الذي جمعه صبري قائلة “إنه الصديق المحب والأخ الأخ المحترم، كنت فِيْ طور الحديث عَنّْ كلمات تتناسب مع مشاعري الُغُزيرة تجاه أغلى شخص فِيْ قلبي. “. حبيبي جوزي)، ووجدت معه ما أريد أن أهديه إلَّى الرئيس فِيْ كل صفاته بالحب والحنان والحنان والصداقة “. .

كَمْا شكرت أصالة زميلها رامي صبري على الهدية الثمينة التي قدمها لها.

وذكر أنه أدى الأغنية بصوت ينبع من أعماق أعماقها، حيث لم يلتفت لقوتها وبراعتها، وعلق قائلاً “لقد اهتممت معَنّْوياتي للتواصل مع كل قلب أحب هايم، وأنه يتحول إلَّى أحلى المفردات لإرشادك إلَّى أغلى شخص “.