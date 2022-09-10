رسالة بن نافل بعد تتويج الهلال بكأس سوبر لوسيل

رغب فهد بن نافل رئيس مجلس إدارة نادي الهلال فِيْ تهنئة لاعبي الفريق الأول لكرة القدم وجماهِيْر النادي بعد فوزهم بلقب كأس السوبر لوسيل.

توج فريق الهلال الأول لكرة القدم بكأس لوسيل 2022 لكرة القدم، بعد فوزه على الزمالك بركلات الترجيح، على ملعب لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة (تفاصيل المباراة).

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نشر بن نافل رسالة عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين المصغر “تويتر” نصها كالتالي

الهلال هُو الأفضل لافتتاح منصة التتويج باستاد نهائي المونديال

ألف مبروك للمملكة ولميديا ​​لونا. بالتوفِيْق لاخواننا “الزمالك” ..

شكراً للأخوة القطريين على كرم ضيافتهم وجودة تنظيمهم ونتمنى لهم التوفِيْق والنجاح “.

تعادل الهلال والزمالك بهدف متكافئ فِيْ الوقت الأصلي للمباراة، لذلك لجأ الفريقان إلَّى ضربات الجزاء التي منحت الهلال الكأس للمرة الثانية فِيْ تاريخه فِيْ كأس السوبر السعودي المصري. بعد عام 2001.

توج الهلال بكأس السوبر السعودي المصري للمرة الثانية بعد نسخة 2001، والتي توج فِيْها الهلال باللقب على حساب الإسماعيلي بهدفِيْن مقابل هدف واحد.

ومن المقرر أن يستضيف ملعب لوسيل المباراة الافتتاحية والنهائية لمونديال 2022، والتي ستستضيفها قطر فِيْ الفترة من 20 نوفمبر إلَّى 18 ديسمبر.

ويشارك المنتخب السعودي فِيْ نهائي مونديال 2022 للمرة السادسة فِيْ تاريخه حيث يلعب فِيْ المجموعة الثالثة برفقة الأرجنتين وبولندا والمكسيك.

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