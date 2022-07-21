رسالة تحذير من روسيا.. عقوبات أوروبا لها عواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، إن الحزمة الأخيرة من العقوبات الأوروبية ضد موسكو ستكون لها عواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي

قالت مصادر دبلوماسية إن الاتحاد الأوروبي وافق، الأربعاء، على حظر صادرات الذهب الروسي، بالإضافة إلَّى سلسلة من الإجراءات لاستكَمْال مجموعات العقوبات الست التي تم تبنيها منذ بدء الحرب الروسية فِيْ أوكرانيا.

وقالت الرئاسة التشيكية على تويتر “الإجراءات الجديدة ستعمل على مواءمة الاتحاد الأوروبي مع شركاء مجموعة السبع لتحسين تنفِيْذ التشريع وسد الثغرات عَنّْد الحاجة”.

وبحسب وكالة فرانس برس، فإن الاتحاد الأوروبي سيحظر استيراد الذهب من روسيا، بما فِيْ ذلك المجوهرات. كَمْا ستجمد أصول سبيربنك الروسي وتضيف عددًا من الشخصيات والكيانات إلَّى قائمتها السوداء.

ونوهت الرئاسة التشيكية بالتعهد بأن “العقوبات لا تعرض أمن الغذاء والطاقة فِيْ العالم للخطر”.

تمنح الاتفاقية الدول الأعضاء إمكانية “السماح بالإفراج عَنّْ بعض الأموال المجمدة أو الموارد الاقتصادية المملوكة للبنوك الروسية بعد التأكد من أن هذه الأموال أو الموارد الاقتصادية ضرورية لشراء أو استيراد أو نقل المنتجات الزراعية والغذائية، بما فِيْ ذلك القمح والأسمدة. . ”

يمكن أن يشمل هذا الاستثناء 7 بنوك روسية.

لم يفرض الاتحاد الأوروبي أي عقوبات على الحبوب والبذور والأسمدة المنتجة فِيْ روسيا، فِيْ حين اتهم موسكو بالتسبب فِيْ نقص هذه المواد ورفع الأسعار، فِيْ ظل الحظر المفروض على صادرات الحبوب الأوكرانية وفرض ضريبة بنسبة 30٪ عليها. .

تشير بيانات البنك الدولي إلَّى أنه على الرغم من أن العقوبات الغربية جمدت جزءًا كبيرًا من احتياطيات روسيا من النقد الأجنبي بعد الحرب على أوكرانيا، فإن لدى موسكو 140 مليار دولار من المعدن الأصفر الذي لا يمكن للعقوبات أن تمسه مباشرة.