“رسالة تهديد إلَّى الهلال”.. ماذا قال جارديم

وجه البرتغالي ليوناردو جارديم، المدير الفني الجديد لنادي شباب الأهلي بدبي، تحذيراً شديد اللهجة إلَّى الهلال قبل مباراة دوري أبطال آسيا المقبلة.

فِيْ 3 فبراير، سيواجه الهلال فريق كرة القدم الأول للنادي الإماراتي، الأهلي دبي، فِيْ دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا 2022.

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قام جارديم بتدريب القائد، من يونيو 2022 إلَّى فبراير 2022، وأدار فريق كرة القدم الأول ؛ لثنائي دوري أبطال آسيا وكأس السوبر السعودي.

قام مجلس إدارة الهلال برئاسة ماجد النفِيْع بإقالة المدير الفني البرتغالي من منصبه ؛ بعد تراجع نتائج دوري المحترفِيْن، والهزيمة بنتيجة 4-0 أمام الأهلي المصري، فِيْ كأس العالم للأندية.

* رسالة جارديم المثيرة للجدل

وفِيْ هذا السياق، أوضح جارديم، فِيْ عرضه بصفته المدرب الجديد للعملاق الإماراتي، أن هدفه الرئيسي هُو إنه تتويج بدوري أبطال آسيا مع شباب الأهلي دبي.

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وأشاد ليوناردو جارديم بـ “الاستقبال الكبير” الذي تلقاه من جماهِيْر شباب الأهلي فِيْ دبي. قال “من خلال الموقع الرسمي سنبدأ بالسيطرة على الألقاب المحلية والأجنبية”.

يجب أن يأتي تتويج جارديم بلقب دوري أبطال آسيا لكرة القدم مع فريق شباب الأهلي دبي عبر أبواب فريقه السابق الهلال.