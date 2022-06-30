رسالة جديدة من جارسيا إلَّى النصر.. وأبوبكر ينافس صلاح وماني

وجه الفرنسي روي جارسيا، المدرب الجديد لفريق النصر الأول لكرة القدم، رسالة إلَّى جماهِيْر العالم، بعد التوقيع الرسمي للعقود.

وسبق أن أعلن مجلس إدارة نادي النصر برئاسة مصالي المعمر العقد الرسمي مع جارسيا. خلفا للمدرب الأرجنتيني ميغيل أنجل روسو من الموسم الرياضي الجديد 2022-2023.

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وكتب غارسيا على حسابه الرسمي بموقع مشاركة الصور على إنستغرام الخميس “نراكَمْ قريباً فِيْ النصر … رحلة جديدة مليئة بالحماس”.

* أبو بكر ينافس نجوم العالم.

من جهة أخرى، كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم رسمياً عَنّْ أسماء المرشحين لـ “جائزة” أفضل لاعب أفريقي، عام 2022.

وضمت القائمة 30 لاعبا بينهم النجم الكاميروني فنسنت أبو بكر قلب هجوم فريق النصر لكرة القدم عقب أدائه الرائع فِيْ “آخر” كأس أمم إفريقيا، وتوج هداف البطولة.

أبو بكر ينافس الأسماء الدولية الكبرى. وأبرزهم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول وزميله السنغالي ساديو ماني الذي وقع مؤخرا مع بايرن ميونيخ.

الجدير بالذكر أن إدارة النصر أبلغت أبو بكر أن خدماته غير مطلوبة فِيْ الموسم الرياضي المقبل، وسط أنباء انتقاله المرتقب إلَّى الغرافة القطري، مقابل 22.5 مليون ريال.