رسالة جديدة من حمد الله بعد تعليق عقوبة الإيقاف

نشر المغربي عبد الرزاق حمدالله، مهاجم فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، رسالة عبر حسابه الشخصي على تويتر، تزامنا مع الأزمة التي تعرض لها مؤخرا.

أصدرت لجنة الانضباط باتحاد الكرة، جزاءً على حمدالله بإيقافه لمدة أربعة أشهر، بعد أن اشتكى النصر من وجود مفاوضات بين مسؤولي الاتحاد معه خلال فترة الحماية من عقده قبل فسخه. . .

غاب حمدالله عَنّْ أول مباراتين لاتحاد روشان ليغ، ثم أصدر مركز التحكيم الرياضي السعودي قرارا بتعليق إيقافه لحين صدور القرار النهائي فِيْ القضية والسماح له بالمشاركة فِيْ المباريات رسميا.

وجاءت مشاركة حمدالله مع الاتحاد أمام الرائد فِيْ المباراة التي انتهت بفوز العميد بهدف نظيف، ما دفع إدارة الرائد إلَّى تقديم شكوى رسمية لعدم كفاءته.

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رسالة الحمد الله بعد تعليق عقوبة الإيقاف

واصل مهاجم الاتحاد تدريباته مع فريق الاستعداد لمواجهة الخليج فِيْ الجولة الرابعة من دوري روشان للمحترفِيْن، مما دفعه إلَّى نشر صورة عبر حسابه الشخصي أثناء خضوعه للتدريب البدني، ورسالة مفادها “النهار بعد يوم أفضل “.

وتفاعلت الجماهِيْر والإعلام مع رسالة الحمد الله مؤكدين ثقتهم به، متمنين له التوفِيْق فِيْ الدورة المقبلة مع الاتحاد.

مَوعِد مباراة الاتحاد والخليج فِيْ دوري روشان للمحترفِيْن

يستضيف الاتحاد نظيره الخليجي فِيْ الجولة الرابعة من دوري روشان للمحترفِيْن مساء الخميس المقبل على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة الساطعة” الساعة 9 مساء بتوقيت مكة المكرمة.