رسالة جديدة من كهربا بخصوص أزمته مع الزمالك

نشر محمود عبد المنعم كهربا، أول لاعب كرة قدم لفريق الأهلي، رسالة غامضة جديدة عبر خاصية “إنستجرام”.

وعلق كهربا على الصورة قائلاً “شكراً لمن صنعوا مثل هذا الفارق في حياتك ووجودنا، أشكركم على النية الخالصة وعلى الأشخاص الذين تم الوفاء بوعودهم.

كشف الإعلامي سيف زاهر، عن آخر أخبار مستقبل اللاعب الدولي محمود عبد المنعم كهربا، جناح فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي، بعد أن رفض نادي الزمالك بقيادة المستشار مرتضى منصور دفع الغرامة الموقعة. في ال.

أكد سيف زاهر في تصريحات متلفزة أن كهربا تسعى حاليًا للحصول على عرض إعارة من أحد الأندية المحلية في الدوري المصري، لكن الأمور لم تتحقق حتى الآن.

وأضاف زاهر في تصريحاته أن كهربا تدرس حاليًا كيفية دفع غرامة الزمالك، بعد أن رفض الأخير، للمرة الثالثة على التوالي، دفع غرامة 2.5 مليون دولار على أقساط.

وأكد أن نجم الأهلي بدأ يفكر مليا في الاعتزال، وأرسل له رسالة مفادها أنه سيعود للعمل على نفسه ودفع الغرامة للعودة إلى الملاعب المعمول بها في الفترة المقبلة.

يمر كهربا بوقت عصيب بعد قرار لجنة الانضباط بالفيفا بوقفه عن العمل لمدة 6 أشهر بعد تأخره في دفع الغرامة المفروضة عليه لصالح نادي الزمالك.

محمود كهربا ينتظر إيجاد حل لأزمته مع نادي الزمالك لتجنب عقوبة الإيقاف بسبب رسوم القلعة البيضاء.