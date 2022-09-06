رسالة حزينة.. الموت “يصدم” نجم الاتحاد

تلقى أحد نجوم الفريق الكروي الأول لنادي الاتحاد النبأ المحزن بوفاة أحد أقاربه، مساء الثلاثاء.

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تمكن فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بقيادة المدرب البرتغالي نونو سانتو من الانتصار على حساب العدالة (3-0)، قبل أن يتعادل بدون أهداف أمام الاتحاد، فِيْ أول مباراتين لهما فِيْ دوري روشان السعودي، موسم 2023..

خبر حزين .. موت نجم الاتحاد “صدمة”

كشف النجم البرازيلي إيغور كورنادو صانع ألعاب فريق كرة القدم الأول بالاتحاد، عبر حسابه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي إنستجرام، عَنّْ وفاة جدته.

كتب كورونادو، عبر حسابه الرسمي على Instagram “إنها دونا تيريزا، جدتي الرائعة … لا أعرف حتى من أين أبدأ … أنا أعلم فقط أنه لن يكون الأمر كَمْا كان بدونك، هذا الخبر يؤلمني كثيرًا. حزمة.”

تابعت نجمة الاتحاد “ما يريحني هُو معرفة أنك فِيْ مكان أفضل. أشكرك على العَنّْاية الجيدة بي وبعائلتنا. كنت ببساطة أفضل جدة فِيْ العالم. ليس لدي كلمات لوصف الحب . لدي لك “.

أكَمْل رسالته العاطفِيْة “أستطيع أن أكتب كتابًا هنا لأظهر لك حبي، لكن هذا لا يكفِيْ … ارقد بسلام … أحبك”.

يشار إلَّى أن النجم البرازيلي إيغور كورنادو انضم إلَّى الاتحاد فِيْ صيف 2022 قادما من الشارقة فِيْ عملية تقدر بنحو 12 مليون يورو.