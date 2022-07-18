رسالة “حوار بطرسبرج للمناخ” إنقاذ الأرض فِيْ الاتحاد

العالم ينتظر نتيجة حوار بطرسبرج حول المناخ. حول تعزيز التعاون والمسارات المستدامة لحماية المناخ، والحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلَّى 1.5 درجة مئوية.

انطلق حوار بطرسبرج حول المناخ، الذي نظمته ألمانيا ومصر، فِيْ برلين يوم الاثنين.

حضر المنتدى الذي استمر يومين المستشار الألماني أولاف شولز والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وتشارك ألمانيا ومصر فِيْ تنظيم المنتدى الذي يهدف أيضًا إلَّى تحديد مسار مؤتمر المناخ العالمي “كوب 27” الذي سيعقد مطلع نوفمبر فِيْ مدينة شرم الشيخ الساحلية بمحافظة جنوب سيناء المصرية.

مع الحرب الروسية فِيْ أوكرانيا وتصاعد أزمات الغذاء والطاقة والاقتصاد، أصبح الحفاظ على الزخم الدولي بشأن تغير المناخ أكثر صعوبة.

فِيْ يونيو الماضي، قال مدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية المصرية، محمد نصر، فِيْ مقابلة مع وكالة فرانس برس على هامش مفاوضات المناخ المؤقتة فِيْ بون، “بسبب الوضع الجيوسياسي، فإن قضية تغير المناخ أصبحت تراجعا “على الساحة الدولية.

تتمحور القضايا الرئيسية التي لم يتم حلها والمتعلقة بتغير المناخ حول التمويل، مثل الأموال المخصصة للتكَيْفَ ومسألة “الخسائر والأضرار” التي تواجهها البلدان الأكثر فقرا التي تطلب ذلك.

نتطلع إلَّى مزيد من التعاون العالمي

من جانبه دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلَّى مزيد من التعاون الدولي لمواجهة أزمة المناخ المتفاقمة.

وقال جوتيريس فِيْ رسالة بالفِيْديو يوم الاثنين فِيْ بداية “حوار بطرسبرج بشأن المناخ” فِيْ برلين “أكثر ما يقلقني هُو أننا غير قادرين على العمل معًا كَمْجتمع متعدد الأطراف فِيْ مواجهة هذه الأزمة العالمية”، مضيفًا أنه بدلاً من ذلك وبتحمل المسؤولية، واصلت الدول توجيه أصابع الاتهام إلَّى دولة أخرى، كَمْا قال، “لا يمكننا المضي قدمًا على هذا النحو”.

قال غوتيريش إنه من أجل الحفاظ على أهداف المناخ المتفق عليها حية وخلق مجتمعات قادرة على التكَيْفَ مع المناخ، يجب استعادة الثقة والعمل المشترك. ويتوقع جوتيريش أن تقوم دول مجموعة السبع ومجموعة العشرين بدور قيادي فِيْ هذا الموضوع، وقال “لدينا خيار. إما أن نتحرك معًا أو ننتحر معًا”.

خلال “حوار بطرسبرج” حول المناخ، يخطط وزراء وممثلون من حوالي 40 دولة للاتفاق على المسار التالي فِيْ مكافحة تغير المناخ.

حث قادة ألمانيا ومصر ؛ لن تسمح الدول الصناعية للحرب الروسية الأوكرانية بتقويض حربها ضد تغير المناخ

ألمانيا تحذر من زيادة عالمية فِيْ الوقود الأحفوري

حذر المستشار الألماني أولاف شولتز من “زيادة عالمية فِيْ الطاقة الأحفورية” نتيجة أزمة الغاز التي سببتها الحرب الروسية فِيْ أوكرانيا. شدد المستشار شولز فِيْ خطابه على أن الحرب الروسية “عززت عزمنا” على تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2045.

قال شولز اليوم، الاثنين، فِيْ حوار بطرسبرج حول المناخ فِيْ برلين “لا يمكن لأحد أن يقتنع بأن حصة الطاقة المولدة من الفحم ستزيد مرة أخرى. أهم شيء الآن هُو توضيح أمر واحد هذا إجراء طارئ لفترة زمنية محدودة ولن يكون ذلك على حساب أهدافنا المناخية “.

وشدد شولز على أن هذا ينطبق أيضا على الاستثمارات فِيْ البنية التحتية للغاز مثل محطات الغاز المسال، مشيرا إلَّى أن هذه الاستثمارات يجب أن تتماشى مع هدف تحقيق الحياد الكربوني فِيْ ألمانيا وحول العالم فِيْ المستقبل، وقال “على وجه التحديد هذا يعَنّْي أننا لا نخلق أي اعتماد جديد ودائم على مصادر الطاقة الأحفورية – لا هنا فِيْ ألمانيا ولا فِيْ البلدان المنتجة “.

قال شولتز إنه إذا لم يتصرف العالم بشكل أسرع وأكثر حسماً وتوحيدًا بشأن حماية المناخ، فلن يكون من الممكن تمكين الأجيال القادمة من العيش حياة كريمة، مضيفًا أنه فِيْ غضون 30 عامًا، من المتوقع أن يصل عدد الأشخاص فِيْ جميع أنحاء العالم إلَّى ملياري شخص. أكثر مما هِيْ عليه اليوم. موضحًا أنه يجب أن يكون لديهم جميعًا تطلعات للازدهار وكوكب صحي، مشيرًا فِيْ الوقت نفسه إلَّى أنه لا يمكن مطالبة مواطني اليوم بأن يكونوا أقل قدرة على الحركة، وقال “كَيْفَ يفترض أن يكون ذلك ممكنًا فِيْ عالم معولم ومترَابِطْ ”

قال شولش إن حماية المناخ لن تكون ناجحة إلا إذا كانت مدعومة من قبل غالبية المجتمع فِيْ جميع البلدان، وأضاف “بعبارة أخرى حماية المناخ تعمل إذا جعلت حياتنا أفضل بشكل كبير – من خلال إمدادات الطاقة الحديثة وبأسعار معقولة من خلال – على سبيل المثال – توربينات أنظمة الرياح والطاقة الشمسية بدلاً من المداخن، ومن خلال التنقل بدون انبعاثات … يجب أن نتعامل مع الانتقال إلَّى الحياد المناخي كبرنامج تحديث عالمي “.

تدعو مصر العالم إلَّى دعم إفريقيا فِيْ مواجهة تحديات المناخ

بدوره، حث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على حول دعم الدول الأفريقية للتعامل مع التحديات التي يسببها تغير المناخ الذي وصفه بأنه تهديد وجودي للعديد من الدول والمجتمعات فِيْ جميع أنحاء العالم.

وقال السيسي خلال افتتاح الجلسة رفِيْعة المستوى لحوار بطرسبورغ المناخي، إن القارة الأفريقية تتأثر بتحديات تغير المناخ “بشكل يتجاوز المناطق الأخرى، نظرا لخصوصية وضعها، وقدرتها المحدودة على التعامل. بالأزمات وضعف التمويل المتاح لها للتغلب على هذه الصعوبات “.

وأضاف “أزمتا الغذاء والطاقة الأخيرتان فاقمتا التحديات التي يتعين على الدول الأفريقية مواجهتها، بالإضافة إلَّى أن التغير المناخي يشكل تهديدًا حقيقيًا لدول القارة التي تعاني من التصحر وندرة المياه ومستوى سطح البحر. الارتفاع والفِيْضانات والأمطار الُغُزيرة وغيرها من الظواهر الجوية القاسية التي أصبحت تحدث بوتيرة أسرع وبتأثير أقوى من ذي قبل “.

وشدد على ضرورة “بذل كل الجهُود الممكنة لدعم دولنا الإفريقية وتمكينها من الاستفادة من مواردها الطبيعية وتحقيق التنمية الاقتصادية المتوافقة مع جهُود مواجهة تغير المناخ والحفاظ على البيئة، من خلال نهج شامل يراعي التوجهات الوطنية. الظروف الاقتصادية والتنموية لكل بلد “.

وأشار إلَّى أن استضافة مصر للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف هذا العام تأتي فِيْ سياق عالمي يتسم بالتحديات المتتالية، وفِيْ مقدمتها أزمة الطاقة العالمية الحالية وأزمة الغذاء التي يعاني منها العديد من الدول النامية. فضلا عَنّْ تراكَمْ الديون وضعف التدفقات التمويلية والآثار السلبية لوباء كورونا، بالإضافة إلَّى المشهد السياسي المعقد الذي سببته الحرب فِيْ أوكرانيا.

وشدد الرئيس المصري على أن “هذا يضع مسؤولية كبيرة على عاتقنا كَمْجتمع دولي لضمان عدم تأثير هذه الصعوبات على وتيرة تنفِيْذ رؤيتنا المشتركة لمواجهة تغير المناخ”.

وتعهد بأن مصر لن تدخر جهدا لإنجاح القمة العالمية للمناخ من خلال توفِيْر بيئة مناسبة وشاملة لجميع الأطراف، بما فِيْ ذلك الدول والمنظمات الدولية والمجتمع المدني وغيرها، بهدف تحقيق تقدم حقيقي على مختلف المسارات.

درع وقائي ضد مخاطر المناخ

من جانبها تعتزم الحكومة الألمانية، خلال “حوار بطرسبرج” حول المناخ، تقديم مفهُومها المتمثل فِيْ إنشاء “درع وقائي” ضد المخاطر والأضرار التي يسببها تغير المناخ فِيْ الدول النامية.

أعلنت وزارة التنمية الألمانية يوم الاثنين فِيْ برلين أن الاقتراح يهدف إلَّى وضع قواعد لأنظمة الإنذار المبكر فِيْ البلدان المعرضة للخطر بشكل خاص، وصياغة خطط للطوارئ وإنشاء أنظمة تمويل سريعة فِيْ حالة حدوث أضرار.

وقال وكيل وزارة التنمية يوشين فلاسبارت “لم يعد الأمر يتعلق بما إذا كانت الأضرار المناخية ستحدث، ولكن كَمْ مرة ستحدث، ومدى خطورتها ومدى تكلفتها – خاصة من سيتأثر بشدة”.

شدد Flaspart على الحاجة إلَّى تعزيز حماية المناخ والتكَيْفَ مع الضرر، وقال “لقد حان الوقت للبلدان الصناعية للتحدث بصدق عَنّْ نقطة ثالثة يجب أن نعترف بوجود أضرار مناخية وأن البلدان الأكثر ضعفًا على وجه الخصوص بحاجة إلَّى تضامننا مع تعامل مع. هنا نريد بناء الجسور بالحلول. مشاكل ملموسة خلال مؤتمر المناخ العالمي القادم فِيْ مصر.