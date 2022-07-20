رسالة شديدة اللهجة من روسيا.. تحذير من فرض سقف لأسعار النفط

ووجهت روسيا رسالة شديدة اللهجة إلَّى الولايات المتحدة ومجموعة السبع بشأن التخطيط لفرض سقف على أسعار النفط الروسي، واعتبرت أن دخول القرار حيز التنفِيْذ يعَنّْي أن موسكو ستوقف واردات الخام بشكل دائم.

أفادت وكالة أنباء انترفاكس الروسية أن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك قال يوم الأربعاء إن روسيا لن تزود السوق العالمية بالنفط إذا تم فرض سقف للسعر.

“إذا كانت هذه الأسعار التي يتحدثون عَنّْها أقل من تكلفة إنتاج النفط، فلن تضمن روسيا بالطبع توريد هذا النفط للأسواق العالمية. وهذا يعَنّْي أننا ببساطة لن نعمل بخسارة، ونقلت الوكالة عَنّْ نوفاك قوله للتلفزيون الروسي.

فِيْ يونيو الماضي، وافقت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى على دراسة فرض حظر على نقل النفط الروسي الذي يباع فوق سقف سعر معين.

توقع مسؤول كبير فِيْ وزارة الخزانة الأمريكية الأسبوع الماضي أن السعر العالمي للنفط قد يرتفع 40٪ إلَّى حوالي 140 دولارا للبرميل فِيْ حالة عدم فرض سقف مقترح لسعر الخام الروسي، فضلا عَنّْ إعفاءات من العقوبات على روسيا. السماح بشحنات أقل من هذا السعر.

وأوضح المسؤول أن “الهدف هُو تحديد السعر عَنّْد مستوى يغطي تكلفة إنتاج موسكو حتى تحفز موسكو على الاستمرار فِيْ تصدير النفط، ولكن ليس بأسعار مرتفعة بما يكفِيْ للسماح لها بتمويل حربها فِيْ أوكرانيا”. وصفه.

وأضاف المسؤول أن المسؤولين اليابانيين أعربوا عَنّْ قلقهم بشأن فرض سقف سعر منخفض للغاية، لكنهم لم يرفضوا نطاقًا سعريًا محتملاً بين 40 دولارًا و 60 دولارًا للبرميل، وفقًا لمجلة فوربس.

فِيْ الوقت الذي يستعد فِيْه الاتحاد الأوروبي لفرض حظر تدريجي على النفط الروسي وحظر التأمين البحري على أي ناقلة تحمله، ترى واشنطن أن وضع حد أقصى للسعر وسيلة للحفاظ على تدفق النفط وتجنب المزيد من ارتفاع الأسعار، مما قد يؤدي إلَّى الركود.

اقترحت الولايات المتحدة “استثناء سعر” من شأنه أن يلغي الحظر على التأمين البحري للشحنات التي تقل عَنّْ السعر المتفق عليه لمنع ملايين البراميل من الإنتاج الروسي اليومي من التعطل بسبب نقص التأمين.

وأوضح المسؤول بوزارة الخزانة أن تنفِيْذ العقوبات دون استثناء سعري قد يؤدي إلَّى زيادات كبيرة فِيْ أسعار النفط الخام، والتي قد تصل إلَّى نحو 140 دولارًا للبرميل من حوالي 100 دولار فِيْ الوقت الحالي، وفقًا لتقديرات الوزارة.