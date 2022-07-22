رسالة غامضة من تركي آل الشيخ بعد خسارة الأهلي كأس مصر

الشيخ التركي

نشر معالي وزير الخارجية تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، رسالة غامضة ومثيرة للجدل على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

كتب آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك “أنا جيد، ومن يقدم الخير معي يعتني بي … والذكي سيحاول كل حيله وكل محاولات الدفع. المسافة … ولكن عندما ينتهي ويكتشف أنه لا يحتاج إلى أي شيء، يجب أن أدفع له فاتورة بعد المسافة التي قطعها … أريد أن أرى نهاية كل شيء. بحاجة”.

وجاءت رسالة تركي آل الشيخ الغامضة بعد خسارة النادي الأهلي لقب كأس مصر أمام غريمه التقليدي الزمالك الخميس.

وأكد بعض متابعي آل الشيخ على فيسبوك أن هذا ما قصده برسالته للنادي الأهلي، إثر خلافات بينه وبين مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب في الفترة الماضية، مما تسبب في حدوث ذلك. مقاطعة. من علاقته بالنادي.

وخسر الأهلي أمام غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة 2-1 في المباراة التي واجهها ظهر أمس على استاد القاهرة الدولي في نهائي كأس مصر لموسم 2022-2022.