رسالة قاسية من جماهير الأهلي لقناة أون تايم سبورتس.. فيديو

وشنت جماهير الأهلي هجوما قويا على قناة “أون تايم سبورت” الفضائية، خلال مباراة الفريق الأولى لكرة القدم مع العملاق الأحمر ضد فوتورو.

حقق الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي فوزا كبيرا على المستقبل بأربعة أهداف نظيفة في مباريات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري العام.

وسجل الأهلي أهدافا محمد مجدي أفشة “هدفين” وأحمد عبد القادر والتونسي علي معلول.

وجاء هجوم الأهلي القوي على القناة التي تبث مباريات الدوري المصري بسبب انحيازها التام للقلعة الحمراء على حساب الأندية المنافسة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز على المستقبل

ويواجه الأهلي نظيره بيراميدز السبت المقبل 16 يوليو في الجولة 25 من الدوري المصري

يستضيف “الدفاع الجوي” مباراة الأهلي والأهرامات في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة والساعة 10 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ستذاع مباراة الأحمر والأهلي حصريا على قناة “أون تايم سبورت”.

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 48 نقطة من 22 مباراة

بيراميدز في المركز الثاني برصيد 50 نقطة، والمستقبل في المركز الرابع برصيد 39 نقطة.

جماهير الأهلي تهاجم قبل مباراة المستقبل على قنوات أون سبورت pic.twitter.com/TxRBgwVqnS

– ابراهيم كريس (HimaCris) 12 يوليو 2022