رسالة قاسية من جماهير الأهلي لمحمود الخطيب في مباراة الجونة ..صورة

وجهت جماهير الأهلي، المتواجدة على استاد السلام، لحضور مباراة الفريق الأولى لكرة القدم ضد الجونة، رسالة قوية إلى محمود الخطيب رئيس النادي.

ويواجه الأهلي الجونة، في اليوم السادس والعشرين من الدوري المصري الممتاز، على ملعب السلام.

وعلق جمهور الأهلي المتواجدين على استاد السلام لافتة كتب عليها “إدارة الأهلي .. ترسيخ مبادئ النادي أهم من البطولات”.

وكان الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي قد خسر أمام نظيره الزمالك بهدفين مقابل هدف، قبل أيام قليلة، في نهائي كأس مصر.

وجاء تشكيل الأهلي لمباراة الجونة على النحو التالي

حارس المرمى محمد الشناوي

الدفاع كريم فؤاد – محمد عبد المنعم – ياسر ابراهيم – علي معلول

لاعب وسط رامي ربيع – حمدي فتحي – عمرو السولية

الهجوم محمد مجدي عفشة – احمد عبد القادر – حسام حسن.

هو على مقاعد البدلاء

محمود متولي، وليد سليمان، أيمن أشرف، علي لطفي، صلاح محسن، محمود وحيد، لويس ميشيسوني، محمد هاني، ومحمد فخري.