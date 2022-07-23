رسالة مؤثرة من الونش لطارق حامد بعد قرار رحيله عن الزمالك

أراد الدولي محمود حمدي الونش، مدافع فريق الزمالك الأول لكرة القدم، توجيه رسالة خاصة إلى نجم وايت كاسل طارق حامد قبل رحيله عن الأخير نهاية الموسم الجاري.

وكتب الونش، عبر حسابه الشخصي على شبكة التواصل الاجتماعي لمقاطع الفيديو والصور، “انستجرام” عبر وظيفة الأستوري “شكرا لك يا سيدي على كل شيء. جيد”.

وفي سياق متصل، قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، فرض عقوبة اقتصادية شديدة على الدولي طارق حامد نجم فريق وايت كاسل لكرة القدم، بعد استكمال التحقيق معه بسبب اعتراضه. الغياب خلال الفترة الأخيرة من التدريب الجماعي للفارس الأبيض.

غاب طارق حامد عن العديد من مباريات الزمالك الأخيرة مما انعكس سلبًا على مستوى الفارس الأبيض وخسر العديد من النقاط في مسيرته في الدوري المصري الممتاز.

قررت إدارة الزمالك، فرض غرامة مالية على طارق حامد تتراوح بين 6 و 7 ملايين جنيه، خلال الفترة المقبلة، بسبب غيابه لمدة 50 يومًا عن تدريب الزمالك الجماعي بعد إصابته في الركبة مؤخرًا.