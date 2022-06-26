رسالة مؤثرة من زوجة لزوجها قبل وفاتها هل أنت راض عني

أثارت رسالة نقلتها امرأة مريضة إلى زوجها قبل وفاته بفترة وجيزة حالة من الألم والحزن بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تضمنت معاني الولاء والامتنان والمحبة والإخلاص والتسامح والرضا بالقدر والمصير. الله.

وبحسب المعلومات التي تم تداولها، فإن الرسالة تخص عزة صالح الغامدي، وكتبتها على زوجها الشيخ خميس بن ناصر العمري، في أيامه الأخيرة بخط أنيق، مع احترام قواعد اللغة العربية. لقد تم أخذهم في الاعتبار.

رسالة عزة صالح الغامدي

كما أعربت الزوجة عن امتنانها لصبر زوجها على مرضها، متمنية أن يصبر الله على هذا الصبر في موازين حسناتهم معًا. واختتم رسالته بقوله “أمدّك الله حبيبي في حفظ الرحمن في أمان الله”.

تحيةً لولاء الزوجة.

لاقت الرسالة استجابة كبيرة. إشادة بوفاء الزوجة وعلاقتها الطيبة بزوجها في اللحظات الأخيرة من حياتها.

وغرد الصحفي والكاتب خالد مساعد الزهراني “لا حول ولا قوة إلا بالله. رحمها الله وسلمها، وأغرس الصبر والعزاء في زوجها وأهلها، إنا لله وإنا إليه راجعون ”.

وقال مغرد آخر هذه رسالة ترقى إلى مستوى أدب المراسلات بسبب مراعاة قواعد اللغة العربية وعلامات الترقيم وضبط الجمل، وكذلك المعاني السامية التي تحتويها الرسالة.

رغم أنه ظهر في إحدى التغريدات التي جاء فيها “رحمها الله معها حتى وهي على فراش موتها، تطلب موافقة زوجها لتدخل الجنة برضاه”. أسأل الله أن يغطيها بفرح رحمته ورضاه وأن يدخلها إلى جناته الشاسعة.

كما تفكر بعض المغردين في مدى ولاءها، وعلقوا قائلين “إنها على فراشها المريضة والموت تطلب رضا زوجها ومغفرته، وقد غفرت أخطاء زوجها ورضيت” بزلاته “. .. يا لها من زوجة .. وأي امرأة اتسمت بهذه الصفات، فتهنيئا لزوجها “.

رد الزوج على الزوجة

ونشر الدكتور عبد الرحمن العشماوي رسالة الزوج ردا على زوجته وعلق عليها قائلا هاتان الرسالتان مثال رائع على المودة والمحبة والرحمة والوفاء. عزة بنت صالح الرقيب الغامدي رحمها الله بعثت برسالة إلى زوجها أثناء مرضه، ورد عليها زوجها الشيخ خميس بن ناصر العمري، وفي كلا الرسالتين لا يوجد بحاجة للشرح. هذه هي الأسرة المسلمة رضي الله عنها عزاء زوجها وأهلها “.