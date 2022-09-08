رسالة مؤثرة من علي الأسمري بعد التجديد للأهلي

أعلن علي الأسمري لاعب وسط فريق الأهلي الأول، تجديد عقده مع الفريق حتى عام 2025.

ووجه علي الأسمري رسالة عبر حساب النادي الأهلي الرسمي على موقع التدوين الصغير “تويتر” نصها كالتالي

شاهدي أيضاً جدول مباريات الأهلي فِيْ دوري الدرجة الأولى الأصفر 2023

“أتذكر مرة أخرى فِيْ عام 2006، أحضرني والدي، أطال الله عمري، إلَّى النادي الأهلي، قضيت أفضل أيام حياتي فِيْ هذا المكان.

هذه أول كأس براعم حققتها مع الأهلي والحمد لله بعد انتهاء التدريبات ذهبت لمباريات الفريق الأول مع الجمهُور وشجعت وهتفت فِيْ الملعب.

واليوم أتوج بفخر تاريخ التحالف والحب والانتماء، فِيْ أصعب مرحلة فِيْ تاريخ النادي، لأنه لم يذهب هباءً أن نكررها، فأنا أهلاوي حتى عام 2025 ”.

وبعد التدريبات فِيْ الأهلي ظهر اليوم الخميس، أقام علي الأسمري وعبد الباسط هندي عشاء للاعبين وكامل الفريق الذي يعمل فِيْ الفريق الأول لكرة القدم.

شارك علي الأسمري فِيْ 77 مباراة فِيْ مختلف المسابقات، منها 62 مباراة فِيْ الدوري السعودي للمحترفِيْن، سجل خلالها هدفِيْن وقدم تمريرتين حاسمتين، كَمْا شارك فِيْ 13 مباراة فِيْ دوري أبطال آسيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة العروبة، الأحد المقبل، على ملعب العروبة، ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدرجة الأولى للدوري الأصفر.

ويحتل الأهلي المركز 11 فِيْ دوري الدرجة الأولى بالدوري الأصفر برصيد 4 نقاط من 3 مباريات.

أنظر أيضا..

تطورات فسخ عقد حارس مرمى الأهلي

رسمياً .. الأنجولي باستوس ينتقل للأهلي

الاهلي يضيء قبل اغلاق الميركاتو بوديبوز فِيْ قلعة الراقي